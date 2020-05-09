В Киеве за сутки коронавирусом заразились 50 человек — Кличко

Количество жителей столицы, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, снова увеличилось — за минувшие сутки заболевание лабораторно подтвердили еще в 50 человек, среди которых — 12 медиков.

Об этом сегодня, 9 мая, в ходе брифинга заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

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По его словам, заболели 21 женщина в возрасте от 34 до 76 лет, 26 мужчин в возрасте от 17 до 79 лет, 1 девочка в возрасте 7 лет и 2 парня в возрасте 17 лет.

Кличко подчеркнул, что за прошедшие сутки в Киеве зафиксировано два летальных случая.

Таким образом, на сегодняшний день в столице уже 1 тысяча 771 подтвержденный случай заболевания COVID-19. Умерли 34 человека.

В больницы столицы госпитализировали 22 пациента. Другие — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 7 человек, а всего коронавирусную инфекцию сумели побороть 134 жители столицы.

Напомним, по состоянию на 9:00 9 мая в Украине 14 тысяч 710 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 376 летальных, 2 тысячи 909 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 515 новых случаев.