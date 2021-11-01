В Киеве задержали нардепа Киву

Правоохранители задержали депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илью Киву на Столичном шоссе в Киеве.

Как сообщает dtp.kiev.ua, на месте "все серьезно — спецназ, много патрульной полиции". По информации ресурса, Киву задержали с участием спецназа, и вручают подозрение.

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В свою очередь, как сообщает PavlovskyNews, сам депутат подтвердил информацию о его задержании правоохранителями, однако заявил, что никакого подозрения за госизмену он не получал, а продолжает находиться на месте задержания, чтобы дождаться адвоката.



Нардеп рассказал, что его машину остановили патрульные "за нарушение, которого не было — чтобы заработать денег". По словам Кивы, полицейские не знали, что он находится в автомобиле.

В свою очередь, изданию "Страна.ua" политик рассказал, что полицейские обвинили его в предоставлении поддельных документов на автомобиль.

"Мою машину остановили сотрудники Национальной полиции. Они сказали, что документы на мою машину поддельны, и я, с их слов, совершил дорожно-транспортное происшествие. Якобы у них есть подозрение, что у меня в машине есть незарегистрированное оружие. Я вызвал 102, так как считаю, что действия сотрудников полиции являются нарушением закона и превышением их должностных обязанностей. После приезда следственно-оперативной группы были проверены все документы, была установлена истина, документы все в порядке, незаконного оружия не оказалось", — сказал он.

По мнению Кивы, происходящее является провокацией его на конфликт со стороны власти, а также попыткой подкинуть ему нечто, что стало бы поводом для уголовного преследования.

"Они пытаются спровоцировать меня на конфликт, но я остаюсь в рамках закона. В отношении действий сотрудников полиции написано заявление на имя генпрокурора Украины. Как по мне, они пытались получить доступ к автомобилю, чтобы подкинуть какие-то незаконные вещи и получить возможность моего уголовного преследования", — считает нардеп.

Напомним, что ранее по заявлению партии "УДАР Виталия Кличко" в отношении Кивы было открыто уголовное производство по статье 111 Уголовного кодекса (государственная измена) ввиду того, что он поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, который тот отмечает 7 октября.