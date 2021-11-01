Политика 40 минут назад

В Киеве задержали нардепа Киву

На Столичном шоссе депутата остановила полиция со спецназом

Илья Кива. Фото: сайт ОПЗЖ Илья Кива. Фото: сайт ОПЗЖ
Илья Кива. Фото: сайт ОПЗЖ

Правоохранители задержали депутата Верховной Рады от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илью Киву на Столичном шоссе в Киеве.

Как сообщает dtp.kiev.ua, на месте "все серьезно — спецназ, много патрульной полиции". По информации ресурса, Киву задержали с участием спецназа, и вручают подозрение.

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В свою очередь, как сообщает PavlovskyNews, сам депутат подтвердил информацию о его задержании правоохранителями, однако заявил, что никакого подозрения за госизмену он не получал, а продолжает находиться на месте задержания, чтобы дождаться адвоката.

Нардеп рассказал, что его машину остановили патрульные "за нарушение, которого не было — чтобы заработать денег". По словам Кивы, полицейские не знали, что он находится в автомобиле.

В свою очередь, изданию "Страна.ua" политик рассказал, что полицейские обвинили его в предоставлении поддельных документов на автомобиль.

"Мою машину остановили сотрудники Национальной полиции. Они сказали, что документы на мою машину поддельны, и я, с их слов, совершил дорожно-транспортное происшествие. Якобы у них есть подозрение, что у меня в машине есть незарегистрированное оружие. Я вызвал 102, так как считаю, что действия сотрудников полиции являются нарушением закона и превышением их должностных обязанностей. После приезда следственно-оперативной группы были проверены все документы, была установлена истина, документы все в порядке, незаконного оружия не оказалось", — сказал он.

По мнению Кивы, происходящее является провокацией его на конфликт со стороны власти, а также попыткой подкинуть ему нечто, что стало бы поводом для уголовного преследования.

"Они пытаются спровоцировать меня на конфликт, но я остаюсь в рамках закона. В отношении действий сотрудников полиции написано заявление на имя генпрокурора Украины. Как по мне, они пытались получить доступ к автомобилю, чтобы подкинуть какие-то незаконные вещи и получить возможность моего уголовного преследования", — считает нардеп.

Напомним, что ранее по заявлению партии "УДАР Виталия Кличко" в отношении Кивы было открыто уголовное производство по статье 111 Уголовного кодекса (государственная измена) ввиду того, что он поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, который тот отмечает 7 октября.

"Сегодня я хочу поздравить лидера своей нации и дружественного нам народа... Вы тот, чье имя записано в истории человечества как имя великого правителя. Да прибудет с вами сила!" — заявил политик на опубликованном тогда видео.

Отметим также, что когда Полтавская областная организация, с лидером которой имеет конфликт Кива, решила исключить его из своих рядов, одним из предположений, почему это могло произойти, нардеп называл реакцию на его поздравление, адресованное Путину. Лидеры ОПЗЖ, однако, опровергли, что Киву реально собираются исключать из партии, и пообещали разобраться в ситуации.

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