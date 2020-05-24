В Киевской области скоро могут ослабить карантин — облгосадминистрация

В Киевской области третий день подряд снижается показатель инцидентности, поэтому руководство региона может в скором времени ослабить карантин.

Об этом заявил исполняющий обязанности председателя Киевской ОГА Василий Володин, передает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

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Как отмечает в Минздраве, Киевский областной лабораторный центр установил, что на 11:00 24 мая показатель инцидентности (общее количество новых случаев за последние 7 дней на 100 тысяч населения) составляет 12,45 (норма ≤ 12).

"Третий день подряд наблюдаем снижение показателя инцидентности в Киевской области. Тенденция дает основания рассчитывать, что карантин в области можно будет смягчать ближайшие дни. В случае получения нужного показателя, Киевская областная государственная администрация примет такое, крайне ожидаемое, решение немедленно" — сообщил Володин.

Всего эпидемическую ситуацию по заболеваемости коронавирусом характеризуют три показателя: инцидентность, загруженность коек, охват тестированием.

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Напомним, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 406 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

По данным ЦОЗ, скончались за прошедшие сутки от коронавируса 12 человек, выздоровели — 179.

В общей сложности, в Украине зарегистрировано 617 смертей от COVID-19. Выздоровели — 7 тысяч 99 пациентов.