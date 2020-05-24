За сутки от COVID-19 скончались 12 украинцев — Минздрав

За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 406 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

По данным ЦОЗ, скончались за прошедшие сутки от коронавируса 12 человек, выздоровели — 179.

В общей сложности, в Украине зарегистрировано 617 смертей от COVID-19. Выздоровели — 7 тысяч 99 пациентов.

За весь период пандемии в Украине зарегистрировано 20 тысяч 986 лабораторно подтвержденных случаев инфицирования COVID-19.

В то же время, по информации Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, сейчас в Украине Covid-19 болеет 13 тысяч 261 человек, что на 215 больше, чем днем ранее.

Напомним, по состоянию на 9:00 субботы, 23 мая, в Украине 20 тысяч 580 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 605 летальных, 6929 пациентов выздоровели.

За указанный период зафиксировано 432 новых случая коронавируса, а 344 человека выздоровели