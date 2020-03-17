В Китае почти все предприятия возобновили производство

Более 90% предприятий в большинстве регионов Китая возобновили производство. Об этом сообщил представитель Государственного комитета по реформам и развитию КНР (NDRC) Мэн Вэй.

"В полном объеме восстановлены операции в сфере производства цветных металлов, на 90% — в фармацевтическом секторе и на 80% в стателитейной промышленности. Кроме того, постепенно восстанавливается реализация важных железнодорожных проектов", — сообщил Мэн Вэй.

Так, китайская государственная железнодорожная корпорация China State Railway сообщила о возобновлении 108 проектов, то есть 93% от общего числа строящихся объектов.

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Исключением является провинция Хубэй и некоторые другие регионы, сильнее всех пострадавшие в результате вспышки коронавируса.

Как известно, в январе-феврале 2020 года экономическая активность в КНР резко упала на фоне сокращения продаж жилья, объемов строительства, розничных продаж и промышленного производства из-за коронавируса. Эксперты в основном прогнозируют резкий спад в китайской экономике в первом квартале 2020 года.

Напомним, 11 марта 2020 года власти китайского города Ухань, находящегося под жестким карантином из-за вспышки коронавируса нового типа, разрешили работу предприятий в наиболее важных секторах экономики.

10 марта 2020 года председатель КНР Си Цзиньпинь впервые с начала распространения инфекции посетил Ухань. Тогда же провинция Хубэй сняла часть запретов на передвижение внутри региона.

Как известно, Ухань считается эпицентром распространения коронавируса в Китае, откуда он разошелся по странам Юго-Восточной Азии и всем континентам мира, кроме Антарктиды.

С 13 февраля 2020 года в Ухане был введен запрет на работу всех предприятий и заводов, кроме необходимых для жизнеобеспечения.

23 января 2020 года в городе был введен карантин, тогда же общественный транспорт Уханя прекратил работу.