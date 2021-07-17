В Молдове на год перекроют трассу, соединяющую Украину и Румынию

В Молдове из-за ремонтных работ перекроют трассу M1, которая соединяет Румынию и Украину.

Ограничение начнет действовать с 19 июля 2021 года, сообщает Newsmaker.

"В Молдове на год перекроют движение на участке трассы M1, который соединяет Румынию и Украину. Это связано с ремонтом моста, который начнется 19 июля", — говорится в сообщении.

При этом указано, что ремонтные работы продлятся до конца июня 2022 года.

Известно, что перекроют движение на магистрали M1, которая начинается от границы с Румынией, и пересекает Леуш, Кишинев, Дубоссары, и заканчивается на границе с Украиной.

Впрочем, движение перенаправляют по трассам R4 R6 — Гояны — Криуляны — M1 и G72 R6 — Браниште — Криуляны.

В то же время к водителям, которые планировали пересекать трассу M1, обращаются с просьбой соблюдать требования временных дорожных знаков и объезжать данный участок дороги.

Напомним, ранее на новой трассе Днепр — Царичанка — Кобеляки — Решетиловка, которая возводится в рамках проекта "Большая стройка", завершилось строительство моста через канал Днепр — Донбасс.