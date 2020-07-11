В Николаеве выстрелили в голову руководителю областной ячейки "Свободы"

В Николаеве с огнестрельным ранением головы госпитализировали руководителя областной организации ВО "Свобода" Демида Губского.

Об этом сообщает пресс-служба Управления полиции в Николаевской области.

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Указано, что около 07:45 субботы, 11 июля, в полицию поступило сообщение от медиков, что с места проживания к ним доставлен 33-летний мужчина с травмой головы.

По данным СМИ, пострадавшим оказался Демид Губский.

Как отмечается, в ходе проведения операции был установлен характер травмы — несквозное огнестрельное ранение в голову.

На данный момент медики оказывают политическому активисту необходимую помощь.

"Следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции устанавливает все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации", — говорится в сообщении.

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