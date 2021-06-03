В Николаевской области для привитых медиков не могут найти вторую дозу вакцины

В поселке Березнеговатое Николаевской области в начале марта 2021 года медицинским работникам ввели первую дозу вакцины от коронавируса.

Рекомендованный интервал между прививками истек на прошлой неделе, а вторую дозу они так и не получили, рассказала врач Березнеговатской центральной районной больницы местному изданию "НикВести".

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В частности, медработников больницы и центра первичной медико-санитарной помощи привили 4 марта вакциной AstraZeneca. При этом во время введения первой дозы медикам сказали, что вторая прививка для них зарезервирована.

"Мы были привиты 4 марта. По инструкции к вакцине, которую дает производитель, 4-12 недель должно пройти до второй дозы. Я не знаю, от кого это зависит, но сейчас все приостановилось, и никто не может дать информации, когда же нас повторно привьют. От этого зависит качество формирования иммунитета. На прошлой неделе истек последний срок, 25-27 мая нас должны были привить. Это последний срок. Я считаю, что это архиважно — медики должны быть защищены. Более того, никто ничего не может сказать нам, хотя изначально говорилось, что вакцина зарезервирована", — отметила врач.

Она добавила, что главврачи ЦРБ и ЦПМСП звонили в разное время в областной центр и спрашивали у ответственных лиц, когда будет вторая доза.

"Одному было сказано, что "мы вам дадим вакцину", а второму, что к нам приедет Баштанка. Но ничего", — констатировала медик.

Известно, что немного позже, чем медиков, привили в Березнеговатом и педагогов. Вскоре для них также истекает срок перерыва между дозами вакцины.

Согласно информации Министерства здравоохранения, AstraZeneca является наиболее эффективной, если интервал между введением препарата составляет 12 недель.

Ранее сообщалось, что Евгений Горенко, врач-реаниматолог из Черкасс, который 24 февраля первым в Украине вакцинировался от Сovid-19, спустя три месяца все еще не получил вторую дозу.

Напомним, за сутки 2 июня в Украине привито против коронавируса 34 тысячи 481 человек.