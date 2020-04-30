В первый месяц кризиса банки Украины сократили прибыль почти до нуля

Прибыль украинских банков в январе-марте 2020 года составила 15,974 млрд грн, что на 23,8% больше, чем годом ранее (12,902 млрд грн).

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

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Однако по сравнению с январем-февралем текущего года, прибыль банков выросла только на 97 млн грн.

По данным Национального банка Украины, доходы банков за январь-март 2020 года составили 65,343 млрд грн, тогда как расходы 49,369 млрд грн.

При этом за март 2020 года банки увеличили отчисления в резервы на 3,558 млрд грн до 4,850 млрд грн.

Напомним, платежеспособные банки Украины за 2019 год получили 59,6 млрд грн чистой прибыли, что в 2,7 раза больше, чем за 2018 год (22,3 млрд грн).

Как пояснили в НБУ, главными факторами увеличения прибыли банков Украины в 2019 году были высокая операционная эффективность и низкие отчисления в резервы.

По данным "Опроса об условиях банковского кредитования" за II квартал 2020 года, украинские банки констатируют уменьшение спроса на кредиты со стороны населения и бизнеса, установление более жестких стандартов кредитования и рост запросов на реструктуризацию от предприятий-заемщиков.

Ранее международное агентство Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг ПриватБанка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка на уровне "В". Оно также пересмотрело прогноз с "позитивного" на "стабильный".