Происшествия 10 минут назад

В плену на оккупированном Донбассе удерживают 235 украинцев — омбудсмен

Еще 112 украинцев содержатся в тюрьмах на территории России и аннексированного Крыма

Людмила Денисова. Фото: facebook.com/denisovaombudsman Людмила Денисова. Фото: facebook.com/denisovaombudsman
Людмила Денисова. Фото: facebook.com/denisovaombudsman

В плену на территории временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей сейчас находятся 235 граждан Украины, а еще 112 украинцев содержатся в тюрьмах на территории России и аннексированного Крыма.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в Facebook.

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По ее словам, сейчас Россией по политическим мотивам преследуется 134 гражданина Украины.

"112 незаконно содержатся в местах лишения свободы на территории РФ и временно оккупированного Крыма. 235 наших сограждан находятся в плену на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей", — доложила Денисова.

Ранее сообщалось, что Украина передала ОБСЕ список на обмен пленными с Россией и подконтрольными ей боевиками.

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Также отмечалось, что РФ и подконтрольные ей террористические организации "ДНР" и "ЛНР" блокируют процесс обмена пленными. Оккупанты требуют изменить постановление Верховной Рады о местных выборах в Украине.

Ранее президент Владимир Зеленский пообещал вернуть всех пленных украинцев, которых незаконно удерживают на временно оккупированных территориях и в России.

Напомним, президент Зеленский верит, что Украина вернет все свои территории.

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