В полиции объяснили задержку кортежа Кивы: претензии только к водителям

Правоохранители по результатам проверки остановленных 1 ноября на Столичном шоссе в Киеве автомобилей, в одном из которых находился депутат Верховной Рады Илья Кива, выписали админпротоколы их водителям. Об этом говорится в сообщении департамента патрульной полиции Нацполиции.

Отмечается, что около 11:00 патрульные заметили транспортные средства Toyota и Mercedes, двигавшиеся в крайней левой полосе при двух свободных правых, чем нарушали ПДД.

"На требование полицейских остановиться водители указанных автомобилей не реагировали и продолжали движение. Патрульным все же удалось остановить автомобили путем преследования. В салоне одного из остановленных автомобилей находился народный депутат", — указывают в полиции.

Как говорится в сообщении, в ходе проверки документов оказалось, что государственный номерной знак на автомобиль Toyota не соответствовал регистрационным документам.

В итоге инспекторы составили на водителя Toyota админматериалы за невыполнение остановки по требованию полицейского (часть 1 статьи 122-2 Кодекса об админнарушениях), за несоответствие авто регистрационным документам (часть 7 статьи 121 КоАП), а также за управление машиной без документов, поскольку водитель не предъявил их по требованию полицейских (часть 1 статьи 126 КоАП).

В свою очередь, на водителя Mercedes инспекторы составили админпротокол только за невыполнение остановки по требованию полицейского.

"В дальнейшем патрульные вызвали следственно-оперативную группу для дальнейшей возможной квалификации действий граждан", — добавили в патрульной полиции, не описывая никак дальнейшие события, если они имели место.

Напомним, ранее в понедельник СМИ сообщили об остановке правоохранителями группы автомобилей, в одном из которых оказался Кива, и возможном предъявлении ему подозрений — вероятно, по недавнему делу о госизмене за поздравление с днем рождения президента России Владимира Путина.

Сам Кива снял на месте видео, в котором находившиеся на месте полицейские констатируют, что к нему лично претензий не имеют. Он также дал понять, что патрульные на момент съемки собирались разъезжаться. Однако о дальнейших событиях с места уже не сообщал.

Позже, однако, нардеп вышел в прямой эфир на своей странице в Facebook, где рассказал, что речь идет об остановке двух автомобилей — его и машины охраны, с которой он всегда перемещается. После требования об остановке, по словам Кивы, авто проехали еще около 1 километра — якобы просто в силу своих физических характеристик и скорости, на которой ехали в момент требования об остановке.

"Вокруг нас собралось минимум три подразделения. Там было и спецподразделение ТОР патрульной полиции, приехал и уголовный розыск, приехала следственно-оперативная группа и приехала вместе с ними разрешительная система в отношении оружия. Хотя я оставался в машине, и они не могли понимать, кто находится в автомобиле", — рассказал Кива.

По его словам, правоохранители незаконно обыскали его помощников и попытались влезть в автомобиль для "внешнего осмотра" и возможного создания повода для дискредитации политика.

"Когда я вышел из машины и представился как народный депутат, с этого момента в принципе и началась вся эта чехарда, когда они забегали вокруг машины. Чего я больше всего боялся, или пытался остерегаться? Того, что какой-нибудь нечистый на руку патрульный, выполняя задачу своего начальника, возьмет и кинет мне внутрь автомобиля как минимум 5 г неизвестного мне порошка. А здесь уже и СОГ под боком, которая тут же скажет — немедленно осмотрите", — заявил депутат.

Он отметил, что в случае "нахождения" у него наркотиков ему вменили бы соответствующую статью Уголовного кодекса, посадили бы под арест без права выхода под залог и, возможно, лишили бы мандата и тем самым "выключили политика".

"Пытались спровоцировать меня на противоправные действия. А вы думали почему туда ТОР приехал? Потому что таким образом они и оказывают давление. Был бы на моем месте любой другой человек, он бы потерял контроль над ситуацией. Эти негодяи в погонах подкинули бы ему туда наркотики, патроны — что угодно. И все — нет человека", — подчеркнул нардеп.

Кива также добавил, что в целом ситуация с его задержкой на шоссе продлилась около трех с половиной часов, о чем он пожаловался генеральному прокурору Ирине Венедиктовой.

Заинтересованными же в его физическом устранении, по мнению депутата, на сегодня могут быть как люди, связанные с полком "Азов", в частности Сергей "Боцман" Коротких, так и мэр Киева Виталий Кличко и глава исполкома его партии УДАР Артур Палатный, по инициативе которых было открыто дело о поздравлении Путина.

В связи с этим он признал, что в качестве вынужденной меры носит при себе зарегистрированное легальное оружие, чтобы его не могли убить "как Бузину под подъездом". В случае же реализации такого плана по его устранению Кива пообещал, что "так просто не сдастся" и "заберет с собой многих".