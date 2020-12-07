Политика 1 час назад

В Польше хотят запретить Компартию

Генпрокурор Польши пришел к выводу, что цели и действия Компартии не соответствуют Конституции страны, и ее деятельность должна быть прекращена

Фото: rkrp-rpk.ru Фото: rkrp-rpk.ru
Фото: rkrp-rpk.ru

Власти Польши инициируют делегализацию Коммунистической партии страны.

Соответствующий иск в Конституционный суд подал министр юстиции и Генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро, сообщает "Польское радио".

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По сообщению Государственной прокуратуры, иск подан в результате письменных заявлений от физических лиц.

"В письмах, адресованных прокуратуре, говорится, что Коммунистическая партия Польши (КПП) в своей программе и практике обращается к тоталитарным методам и практикам коммунизма, что противоречит Конституции РП", — написано коммюнике.

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Генпрокуратура также сообщает, что анализ деятельности КПП показывает, что члены этой политической группировки подвергают сомнению демократический порядок Республики Польша, призывая к революции по примеру Октябрьской революции в России.

По оценке Государственной прокуратуры, целью КПП является не только завоевание власти, но и принудительная коллективизация сельского хозяйства и национализация промышленного сектора.

"По этой причине Генеральный прокурор пришел к выводу, что как цели и действия КПП не соответствуют Конституции, и ее деятельность должна быть прекращена", — говорится в сообщении.

Известно, что Коммунистическая партия Польши — польская политическая партия, основанная и зарегистрированная в 2002 году. Она считает себя исторической и идейной наследницей КПП, действовавшей в 1918 — 1938 годах, а также продолжательницей традиций Польской объединенной рабочей партии (ПОРП), действовавшей в ПНР.

Напомним, в июле 2018 года киберполиция закрыла сайт Коммунистической партии Украины.

В мае 2018 года главного коммуниста Украины вызывали в СБУ. Петра Симоненко подозревают в государственной измене и действиях, направленных на захват государственной власти.

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