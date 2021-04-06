В пожаре под Киевом погибли двое пенсионеров (ФОТО)

6 апреля в поселке Немешаево Бородянского района Киевской области произошел пожар, в результате которого погибли пенсионеры.

Как передает Telegram-канал dtp.kiev.ua, возгорание произошло из-за непотушенного окурка в квартире.

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"Смертельный пожар на Киевщине в поселке Немешаево: на жилмассиве "Сетка" из-за непотушенного окурка в квартире заживо сгорела семья пенсионеров, внука чудом удалось спасти. На месте происшествия работали спасатели ГСЧС", — говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Киевской области корреспонденту Delo.ua сообщили, что к месту происшествия направили дежурные караулы 31-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Бородянка, 35-ДПРЧ города Буча, 58-го Государственного пожарно-спасательного поста села Клавдиево-Тарасово, 52-ДПРП пгт Ворзель и одна автолестница 36-ДПРЧ города Ирпень.

По прибытию стало известно, что 12-летнего мальчика, который находился в помещении, помогли вывести соседи.

Ребенка сразу осмотрели работники экстренной медицинской помощи. К счастью, мальчик не пострадал.

При проведении разведки в составе звена газодымозащитной службы, спасатели обнаружили, что произошло возгорание в одной из жилых комнат квартиры, загроможденной большим количеством вещей, что затрудняло работу спасателей и стало причиной сильного задымления.

В ходе тушения, пожарные обнаружили два тела мужского и женского пола 1942 и 1948 рождения.

Пожар локализован в 12:39 и полностью ликвидировали в 13:22.

Напомним, вечером 21 марта в Днепре в результате пожара в заброшенном частном доме №34 в переулке Шокальского, пролегающем вдоль дома по проспекту Героев, 12, известному как самый длинный дом в Украине, погибли двое бездомных.