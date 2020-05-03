Политика 40 минут назад

В Раде 60 депутатов-прогульщиков могут лишить зарплаты за апрель

Все голосования в апреле пропустили 16 народных избранников

В Раде 60 депутатов-прогульщиков могут лишить зарплаты за апрель В Раде 60 депутатов-прогульщиков могут лишить зарплаты за апрель

В апреле 2020 года 60 народных депутатов пропустили более 30% голосований в Верховной Раде.

Теперь им за этот месяц могут не возместить расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий, сообщает общественная сеть ОПОРА.

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Там отмечают, что все голосования в этом месяце пропустили 16 народных избранников. Из фракции "Батькивщина", в частности, не голосовали Андрей Кожемякин, Анжелика Лабунская, Григорий Немыря, Валерий Дубиль, Виталий Данилов, Сергей Власенко и Сергей Тарута.

Также все голосования пропустил Андрей Холодов из "Слуги народа" и Александра Устинова и Олег Макаров из "Голоса". А еще — депутат Вадим Столар с "Оппозиционной платформы — За жизнь", Мустафа Джемилев с "Европейской Солидарности" и Виктор Балога из группы "За будущее".

Среди внефракционных народных депутатов все голосования пропустил Вадим Новинский, Олесь Довгый и Сергей Рудык.

Указано, что теперь решение по этим депутатов должны принять на Комитете по вопросам регламента депутатской этики и организации работы Верховной Рады.

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Согласно принятым в октябре 2019 года изменениям в законодательстве, посещаемость депутатами пленарных заседаний измеряется их участием в голосованиях. Если депутат не голосует, то он не присутствует на заседаниях.

Таким образом, Рада отказалась от письменной регистрации депутатов. До тех избранников, которые не участвуют в голосованиях, применяют финансовые санкции. В частности, такая процедура касается тех депутатов, которые пропустили более 30% голосований. Им не возмещают расходы, связанные с исполнением ими депутатских полномочий, за соответствующий календарный месяц.

В соответствии с Постановлением о финансовом обеспечении народных депутатов, должностной оклад одного народного избранника колеблется от 10 до 12 прожиточных минимумов (20 270 — 24 324 грн в 2020 году).

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Зарплата депутата, кроме должностного оклада, включает еще надбавки и доплаты (для депутатов, которые имеют научную степень или почетное звание). Сумма, аналогичная заработной плате, выделяется также и на выполнение депутатских полномочий.

Напомним, в марте 15 народных депутатов пропустили более 30% голосований в парламенте. Все голосования в марте пропустил депутат от группы "За будущее" Виктор Балога. Также в ТОП-3 прогульщиков попал внефракционный депутат Дмитрий Шенцев (пропустил 97,3% голосований) и депутат от "Слуги народа" Эдуард Прощук (95,8% голосований).

За полгода работы Верховной Рады ІХ созыва наибольшее количество голосований пропустили народные депутаты от фракции ОПЗЖ.

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