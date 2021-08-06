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30 минут назад

В СБУ и Нацполиции появятся департаменты по расследованию военных преступлений РФ — ОГП

"Департаменты войны важны, чтобы у нас была одна линия"

Ирина Венедиктова. Фото: ОГП Ирина Венедиктова. Фото: ОГП
Ирина Венедиктова. Фото: ОГП

В структуре Службе безопасности Украины и Национальной полиции для координации расследования преступлений, связанных с вооруженной агрессией России, будут созданы департаменты, аналогичные существующему ныне департаменту Офиса генерального прокурора по надзору в уголовных производствах по преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта.

Об этом сообщила журналистам генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает "Интерфакс-Украина".

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"Такие же департаменты, как у нас "департамент войны", будут созданы в СБУ и Нацполиции. Это важно для того, чтобы у нас была одна линия. И важно также, чтобы мы понимали эту тему и по Иловайской трагедии", — сказала она.

Отметим, что 30 июня Венедиктова назначила саму себя главой упомянутого департамента Офиса генпрокурора — сразу после того, как стало известно о назначении на эту должность Максима Якубовского вместо подавшего в отставку замгенпрокурора Гюндуза Мамедова, возглавлявшего этот департамент с момента основания в декабре 2019 года.

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Напомним, что накануне Венедиктова встретилась с родными военнослужащих, погибших и пропавших без вести во время боев под Иловайском Донецкой области в августе 2014 года.

Генпрокурор анонсировала, что материалы уголовного производства об организации и ведении боевых действий, приведших к массовой гибели украинских военных в "котле", будут рассекречены.

Отметим также, что в феврале СБУ сообщила о подозрении заместителю министра обороны России — начальнику Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Андрею Картаполову в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Его также подозревают в ведении агрессивной войны и нарушении законов и обычаев войны, совмещенном с умышленным убийством.

В частности, установлено, что он участвовал в организации вероломного убийства украинских военных у Иловайска во время их выхода из окружения по так называемому "зеленому коридору".

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