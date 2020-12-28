Общество 7 минут назад

В школьных столовых не будет чипсов и сосисок — Елена Зеленская

Изменения в нормативную базу по обеспечению школьного питания уже подготовлены

Елена Зеленская. Фото: пресс-службы президента Елена Зеленская. Фото: пресс-службы президента
Елена Зеленская. Фото: пресс-службы президента

Супруга президента Елена Зеленская рассказала, что одним из предметов, на которых она направила свои усилия в 2020 году, была реформа школьного питания.

Об этом она рассказала в интервью "Новому времени".

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"Чипсов не будет, сосисок не будет, сладких газированных напитков не будет. Также сейчас на этапе разработки типовое двухнедельное меню: школа может выбрать и представить его родителям, чтобы те были в курсе, чем питаются их дети в течение недели", — рассказала Зеленская.

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По ее оценке, старые нормы школьного питания обладают целым рядом недостатков. В частности, это жесткий перечень продуктов, которые разрешены в школе и который непросто менять. В результате было невозможно организовать диетическое питание, с учетом распространившихся новых аллергий и специфических новых диетических требований, таких как в случае с лактозной непереносимостью.

"Мы сконцентрировались на нормативной базе, которая раньше мешала ребенку получить достойное блюдо на столе в школе. Наконец‑то были изменены санитарные нормы, они прошли все юридические проверки, подписаны и будут имплементированы с января 2021 года", — отметила супруга президента.

Она добавила, что стоимость школьных обедов подняться не должна.

"У нас дети с 1‑го по 4‑й класс и дети социальных категорий питаются бесплатно, все остальное совместно оплачивают родители и местные власти. Стоимость обедов не увеличится", — заявила Зеленская.

Напомним, супруга президента рассказала, как и почему они перебрались в государственную резиденцию.

 

 

 

 

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