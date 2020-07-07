В "Слуге народа" пожаловались, что министры игнорируют народных депутатов, — СМИ

Народные депутаты жалуются, что члены Кабинета министров игнорируют их и заседания в комитетах Верховной Рады. При этом в случае конфликтов чиновники бегут жаловаться в Офис президента Украины, который недоволен законопроектом об интерпелляции.

Об этом источники в парламентской фракции "Слуга народа" сообщили "Украинской правде".

"Сейчас мы не можем ничего сделать с конкретными министрами. Мы можем уволить все правительство, а к министрам добраться не можем. И они прямо на нас забили. Не отвечают на звонки, не приходят на комитеты — просто игнорируют. А если что, то бегут на Банковую жаловаться", — рассказал один из нардепов "СН", причастный к идее интерпелляции.

Отметим, если ВР проголосует за законопроект об интерпелляции, то, по решению профильного комитета, сможет вызвать на отчет отдельного министра и простым голосованием в 226 голосов уволить его. Среди инициаторов этого законопроекта около ста парламентариев, среди которых фамилии председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, председателя фракции "СН" Давида Арахамия, депутатов "Слуги народа" Юрия Аристова, Александра Корниенко, Михаила Радуцкого, Никиты Потураева, Дмитрия Наталухи, Андрея Мотовиловца и других.

В издании отмечают, что соответствующей инициативой недовольны на Банковой. "Ермак (Андрей Ермак, глава Офиса президента — Delo.ua) звонил руководителям фракции и комитетов, чтобы парламент этот законопроект не рассматривал, потому что он типа "очень вредный". Ясно, что для Банковой вредный", — добавил еще один представитель фракции монобольшинства.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться со всеми народными депутатами из фракции "Слуга народа", чтобы наладить отношения.