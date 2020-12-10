В США начали торговать фьючерсами на воду

CME Group, объединяющая ведущие американские товарные биржи, в частности в Нью-Йорке и Чикаго, на этой неделе запустила фьючерсные контракты на поставку воды.

Контракты привязаны к Индексу водных ресурсов Калифорнии Nasdaq Veles (NQH2O), который был введен в 2018 году. Индекс определяется на основе средневзвешенной по объему цены сделок на пяти крупнейших и наиболее активно торгуемых торговых площадках крупнейшего штата США.

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Анонсируя фьючерсы на NQH2O в сентябре, CME отмечала, что этот инновационный инструмент станет первым в своем роде и поможет подстраховать сельскохозяйственных, коммерческих и муниципальных водопользователей от рисков перебоев с водой.

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"Поскольку к 2025 году ожидается, что почти две трети населения мира столкнется с нехваткой воды, она представляет растущий риск для предприятий и сообществ во всем мире, особенно для калифорнийского рынка воды с оборотом 1,1 млрд долларов", — отмечали в компании.

Как заявляли в CME, фьючерсы на Nasdaq Veles California Water Index позволят сельскохозяйственному производителю заранее планировать изменение стоимости воды, необходимой для крупномасштабного орошения. Это также позволит конечным коммерческим пользователям лучше ориентироваться в деловых и финансовых рисках при колебаниях цен на воду.

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