В США обсудили проведение первых за почти 30 лет ядерных испытаний

В администрации президента США Дональда Трампа обсудили вопросы возможного проведения нового испытательного ядерного взрыва.

Такие испытания Соединенные Штаты не проводили с 1992 года, сообщает со ссылкой на анонимные источники The Washington Post.

В частности, испытания обсудили на встрече высокопоставленных чиновников, представляющих высшие органы национальной безопасности.

Анонимный высокопоставленный чиновник администрации сообщил, что демонстрация того, что США могут "провести быстрые испытания", может помочь в ходе переговоров, поскольку Вашингтон стремится заключить трехсторонний договор по урегулированию ядерного вооружения.

Также издание пишет, что на встрече никаких соглашений не подписывали. Вопрос проведения ядерных испытаний остается открытым.

Как известно, США не проводили ядерных испытаний с сентября 1992 года. Защитники ядерного нераспространения предупреждают, что это может иметь дестабилизирующие последствия.

Ранее в администрации Трампа обвинили Россию и Китай в проведении ядерных испытаний малой мощности. Эти две страны обвинения отвергают.

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Как сообщалось, США потребовали от РФ, чтобы новое соглашение о контроле над наступательными вооружениями было основано на видении именно американской стороны.

Напомним, Соединенные Штаты 2 августа официально вышли из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности. Это был один из ключевых договоров "Холодной войны", который сдерживал угрозу ядерного конфликта в мире. Соглашение между США и СССР действовало более 30 лет.

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в подписании нового ядерного соглашения, но уже с участием не только РФ, но и Китая.

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Соглашение о ликвидации ракет средней и малой дальности Советский Союз и Штаты подписали 8 декабря 1987 года в ходе встречи Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Вашингтоне. Это соглашение впервые в истории позволило ликвидировать целый класс вооружений. Стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней и малой дальности (с радиусом действия от 500 до 5000 км), а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем. Все для того, чтобы предотвратить возможную угрозу ядерной войны.

Напомним, 21 мая администрация американского президента Дональда Трампа заявила, что США выходят из Договора об открытом небе, который позволяет осуществлять мирные облеты территориями стран-участниц соглашения для взаимного контроля над вооружениями.

Решение объяснили тем, что Россия неоднократно нарушала Соглашение, а еще тем, что спутниковые снимки обходятся стране дешевле и быстрее, чем полеты авиации.