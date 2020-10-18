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В мире 1 час назад

В столице Чехии открылся первый отель для инфицированных COVID-19

Отель в центре Праги предназначен только для посетителей, у которых диагностирована коронавирусная инфекция. Другим клиентам вход в заведение запрещен

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

14 октября в столице Чехии городе Праге открыли первый отель, который будет принимать только больных коронавирусом, передает издание Novinky.

Отмечается, что 4-звездочный отель расположен в центре Праги и принадлежит сети Czech Inn Hotels. Его вместимость составляет 55 мест.

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Отель рассчитан на туристов, которые в ходе поездки узнали о том, что инфицированы COVID-19.

Кроме этого, туда могут поселить заболевших жителей столицы, которые дома опасаются заразить своих родных.

Заказчик может забронировать номер через сайт или заказать по телефону. На рецепции в холле отеля есть только монитор, ключи находятся в двери номера. Все свои пожелания он сообщает в электронном виде или по телефону.

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По информации издания, еду можно дистанционно заказать на кухне, а также заказать блюда или лекарства через службу доставки.

"Гостиницы сейчас пустые, а многим людям некуда деться в своей ситуации, поэтому мы решили сделать что-то полезное", — пояснила представитель компании.

По ее словам, первые дни работы в новом режиме уже подтвердили большой спрос на такую ​​услугу.

Согласно новым правилам отеля, клиенту не разрешается покидать номер во время пребывания, за исключением визита к врачу или предоставления предметов первой необходимости.

После изоляции номер на сутки помещается на карантин, а затем тщательно дезинфицируется. Цены на стандартные номера начинаются от тысячи за ночь, с завтраком от 1 200 крон.

Персонал отеля, который обеспечивает уборку и работу кухни, работает в защитных костюмах.

По данным Ассоциации отелей и ресторанов Чехии, в настоящее время около половины отелей Праги находятся под угрозой закрытия из-за последствий эпидемии, а в регионах — около 30%. С марта прекратили работу около 10%.

Напомним, 5 октября в Чехии из-за распространения коронавируса после почти полугодового перерыва снова возобновили режим чрезвычайной ситуации.

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