В столице Чехии открылся первый отель для инфицированных COVID-19

14 октября в столице Чехии городе Праге открыли первый отель, который будет принимать только больных коронавирусом, передает издание Novinky.
Отмечается, что 4-звездочный отель расположен в центре Праги и принадлежит сети Czech Inn Hotels. Его вместимость составляет 55 мест.
Отель рассчитан на туристов, которые в ходе поездки узнали о том, что инфицированы COVID-19.
Кроме этого, туда могут поселить заболевших жителей столицы, которые дома опасаются заразить своих родных.
Заказчик может забронировать номер через сайт или заказать по телефону. На рецепции в холле отеля есть только монитор, ключи находятся в двери номера. Все свои пожелания он сообщает в электронном виде или по телефону.
По информации издания, еду можно дистанционно заказать на кухне, а также заказать блюда или лекарства через службу доставки.
"Гостиницы сейчас пустые, а многим людям некуда деться в своей ситуации, поэтому мы решили сделать что-то полезное", — пояснила представитель компании.
По ее словам, первые дни работы в новом режиме уже подтвердили большой спрос на такую услугу.
Согласно новым правилам отеля, клиенту не разрешается покидать номер во время пребывания, за исключением визита к врачу или предоставления предметов первой необходимости.
После изоляции номер на сутки помещается на карантин, а затем тщательно дезинфицируется. Цены на стандартные номера начинаются от тысячи за ночь, с завтраком от 1 200 крон.
Персонал отеля, который обеспечивает уборку и работу кухни, работает в защитных костюмах.
По данным Ассоциации отелей и ресторанов Чехии, в настоящее время около половины отелей Праги находятся под угрозой закрытия из-за последствий эпидемии, а в регионах — около 30%. С марта прекратили работу около 10%.
Напомним, 5 октября в Чехии из-за распространения коронавируса после почти полугодового перерыва снова возобновили режим чрезвычайной ситуации.