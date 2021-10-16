В столице неизвестные обстреляли маршрутку: ранен водитель

Неизвестные в Киеве обстреляли маршрутку. В результате происшествия пострадал водитель. Открыто уголовное производство, нападавших разыскивают.

Об этом сообщает Нацполиция Киева.

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"Неизвестные произвели несколько выстрелов в маршрутное транспортное средство. В результате происшествия водитель получил телесные повреждения, врачи оказали ему помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и причастных лиц", — рассказали в полиции.

Сообщается, что накануне полиция получила сообщение, что в Днепровском районе столицы группа неизвестных мужчин стреляла в маршрутный автобус.

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На месте правоохранители опросили свидетелей инцидента и провели осмотр места происшествия. Предварительно полицейские выяснили, что злоумышленники несколько раз совершили выстрелы в сторону маршрутного транспортного средства и скрылись. В результате происшествия водитель автобуса, 1996 года рождения, получил телесные повреждения. Врачи оказали ему помощь на месте, от госпитализации потерпевший отказался.

По данному факту следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины — хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения.

Правоохранители устанавливают личности нападавших.

Напомним, в ночь на пятницу, 15 октября, в одном из баров на Крещатике в Киеве произошла драка со стрельбой.