В центре Киева в баре произошла драка со стрельбой

В ночь на пятницу, 15 октября, в одном из баров на Крещатике в Киеве произошла драка со стрельбой. По предварительной информации, есть пострадавший.
Об этом сообщает "Информатор".
Все произошло около 1:40 в доме по адресу Крещатик, 44. Там расположен один из популярных столичных баров "Бармен Диктат", вход в который всегда под контролем охраны.
По предварительной информации, в баре произошла драка. Но что стало причиной конфликта и кто открыл стрельбу — пока неизвестно.
Полиция от комментариев отказалась.
На месте работали медики, оказывали помощь одному из пострадавших. Также на место происшествия стянули десяток экипажей.
Отметим, в Киеве 30 сентября рядом с гаражом Государственной архивной службы обстреляли водителя главы ведомства Анатолия Хромова, пока тот находился в командировке в Виннице.
Напомним, в Черкассах утром в среду, 22 сентября, на улице Ильина неизвестный расстрелял мужчину из неустановленного автоматического оружия.