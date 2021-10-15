Происшествия 60 минут назад

В центре Киева в баре произошла драка со стрельбой

В одном из баров на Крещатике в Киеве произошла драка со стрельбой.

Стрельба в центре Киева. Фото: Информатор Стрельба в центре Киева. Фото: Информатор
Стрельба в центре Киева. Фото: Информатор

В ночь на пятницу, 15 октября, в одном из баров на Крещатике в Киеве произошла драка со стрельбой. По предварительной информации, есть пострадавший.

Об этом сообщает "Информатор".

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Все произошло около 1:40 в доме по адресу Крещатик, 44. Там расположен один из популярных столичных баров "Бармен Диктат", вход в который всегда под контролем охраны. 

По предварительной информации, в баре произошла драка. Но что стало причиной конфликта и кто открыл стрельбу — пока неизвестно.

Полиция от комментариев отказалась.

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На месте работали медики, оказывали помощь одному из пострадавших. Также на место происшествия стянули десяток экипажей.

Отметим, в Киеве 30 сентября рядом с гаражом Государственной архивной службы обстреляли водителя главы ведомства Анатолия Хромова, пока тот находился в командировке в Виннице. 

Напомним, в Черкассах утром в среду, 22 сентября, на улице Ильина неизвестный расстрелял мужчину из неустановленного автоматического оружия.

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