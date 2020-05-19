В сутки в Украине проводится почти 9 тысяч тестов на коронавирус — Степанов

Количество тестирований на COVID-19 достигло почти 9 тысяч в сутки. Согласно алгоритму Министерства здравоохранения, проверке подлежат люди с симптомами коронавирусной инфекции, те, кто с ними близко контактировал, и все пациенты с пневмонией. Медики, работающие с пациентами с COVID-19, также проходят проверку раз в пять дней.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью "Интерфакс-Украина".

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Кроме того, сейчас запускается процесс проверки полицейских и нацгвардейцев, которые работают на улицах и входят в группу риска с точки зрения заражения.

"В целом ситуацию мы контролируем. Более того, мы не находимся в каком-то даже не в стремительном, а вообще в росте заболеваемости, это подтверждают цифры. Мы активно наращиваем количество тестов, сейчас дошли почти до 9 тысяч тестов в сутки", — рассказал Степанов.

По его словам, общая заполняемость коек, отведенных именно для пациентов с COVID-19, по стране составляет до 15%. В Черновицкой области, где зафиксировано больше всего случаев коронавируса, заполнено 50-60% коек и 56% коек реанимации, заявил он.

Кроме того, по словам главы Минздрава, на сегодняшний день в Украине используется порядка 7% от общего количества аппаратов искусственной вентиляции легких (всего их 2 173).

Напомним, что, по состоянию на 9:00 вторника, 19 мая, в Украине 18 876 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 548 летальных, 5632 пациента выздоровели. За прошедшие сутки зафиксировано 260 новых случаев коронавируса, а 356 человек выздоровели.