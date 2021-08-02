Общество 1 час назад

В Тернополе "распилили" 3 млн грн на строительстве медучреждения для АТОшников — СБУ

В итоге объект стоит недостроенным и заброшенным

Фото: СБУ Фото: СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины и полиция разоблачили схему присвоения бюджетных средств на реконструкции лечебного корпуса и строительства приемного отделения для участников АТО/ООС в Тернополе.

Как говорится в сообщении спецслужбы, должностные лица строительной компании при выполнении работ завысили их стоимость на 15,5%. По предварительным оценкам, общая сумма ущерба, причиненного государственному и местному бюджетам, составляет более 3,3 млн грн.

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По данным следствия, в 2017 году коммунальное предприятие объявило тендер на выполнение работ по реконструкции лечебного корпуса областного наркологического диспансера и достройке приемного отделения. За счет этого предполагалось улучшить качество оказания медицинской помощи демобилизованным и участникам АТО. Договорная стоимость работ составила почти 21 млн грн.

В ходе выполнения заказа должностные лица компании, выигравшей тендер, подделывали акты выполненных работ: дельцы вносили заведомо ложные сведения об объемах и стоимости выполненных работ. В конечном итоге это привело к "замораживанию" строительства в 2019 году.

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Отмечается, что злоупотребления руководства подрядной организации были подтверждены судебно-технической, судебно-экономической и строительно-технической экспертизами.

Владельцу строительной компании сообщено о подозрении по частям 2, 3, 4, 5 статьи 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и части 1 статьи 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось совместно со следователями полиции под процессуальным руководством Тернопольской окружной прокуратуры.

Напомним, ранее СБУ разоблачила строительную фирму, "распилившую" 5 млн грн из бюджета Луганской области: компания "засветилась" благодаря тому, что систематически завышала стоимость строительных материалов в 1,5-2 раза.

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