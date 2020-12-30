В Украине более чем в 2 раза выросли начисления за коммуналку — Госстат

В Украине в ноябре 2020 года начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии составили 22,1 млрд грн, что более чем в 2 раза больше, чем в октябре (11 млрд грн).

Об этом следует из данных Государственной службы статистики.

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По информации статистического ведомства, в ноябре 2020 года населением страны уплачено за жилищно-коммунальные услуги 11,6 млрд грн (52,4% начисленных за этот период сумм).

При этом задолженность населения по уплате за жилищно-коммунальные услуги на конец ноября 2020 года составила 66,1 млрд грн, что на 10 млрд грн больше, чем месяцем ранее (56,1 млрд грн).

Как свидетельствуют данные Госстата, по состоянию на 30 ноября задолженность населения за поставку и распределение природного газа составила 27,8 млрд грн, за поставку тепловой энергии и горячей воды — 20,7 млрд грн, за централизованное водоснабжение и водоотвод — 5,7 млрд грн, за управление многоквартирным домом — 5,1 млрд грн, за поставку и распределение электрической энергии — 5,2 млрд грн, за предоставление услуг по вывозу бытовых отходов — 1,1 млрд грн.

Напомним, самой большой статьей потребительских расходов домохозяйств Украины в III квартале 2020 года были продукты питания и безалкогольные напитки — 42%. Далее идут жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива — 11,9%.

По данным опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС, только 12% украинцев считают возможным снижение тарифов в 2021 году.

Как сообщалось, на внеочередном заседании 28 декабря правительство отменило льготный тариф для бытовых потребителей, который предусматривал цену в 90 копеек за первые 100 кВт-час с 1 января следующего года.