Общество 30 минут назад

В Украине готовы 67 тысяч коек и почти 2 тысячи аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом

Также возле каждой из 240 больниц, определенных министерством для "первой волны" больных, будут обустроены сортировочные палатки

В Украине готовы 67 тысяч коек и почти 2 тысячи аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом В Украине готовы 67 тысяч коек и почти 2 тысячи аппаратов ИВЛ для больных коронавирусом
Виктор Ляшко. Фото: podrobnosti.ua

В Украине готовы к приему больных коронавирусом 240 больниц, в которых предусмотрено для таких пациентов 67 тысяч койкомест. Об этом во время онлайн-брифинга 31 марта заявил главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Так, Министерство здравоохранения согласовало с каждым своим областным структурным подразделением перечень медучреждений, которые определены для приема инфицированных коронавирусом. 

"Это так называемая "первая волна" больниц, их 240. Все они рассчитаны на больных с коронавирусом. В этих 240 больницах мы имеем 67 тысяч койкомест, из них 11 тысяч коек — профильных для инфекционных больных", — сообщил Ляшко. 

Кратко и по делу в Telegram

Также, по его словам, в этих больницах насчитывается 4 188 коек для изоляции больных, 1 716 коек в отделениях интенсивной терапии, а также 1 882 аппарата для искусственной вентиляции легких.

Кроме того, в больницах 5 861 врач уже готов оказывать медицинскую помощь больным с коронавирусом, уверяет санврач. Среди них 3 700 врачей-инфекционистов и педиатров-терапевтов, а также 2 161 анестезиолог.

Также известно, что возле каждой больницы установлены палатки для приема и сортировки инфицированных коронавирусом. 

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"Мы сейчас находимся на территории Александровской больницы. Видим палатку, но ее еще не до конца установили. Такие палатки должны быть у каждой больницы, которую определили для приема пациентов с Covid-19. В столице таких больниц семь. Мы уже успели побывать в четырех, в двух увидели такие палатки, но они пока пациентов не принимают", — сообщает "112 Украина". 

Напомним, ранее новый министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что его предшественники потеряли время при подготовке к борьбе с эпидемией коронавируса в стране. 

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