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В Украине хотят запретить продажу лекарств детям: закон принят за основу

Документом устанавливается запрет на отпуск (продажу) лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Верховная Рада планирует запретить в Украине продажу лекарственных средств несовершеннолетним гражданам.

Соответствующий законопроект №5122 поддержали за основу 306 народных депутатов, следует из трансляции заседания парламента 2 июня.

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Этот закон вносит изменения в статью 21 ЗУ "О лекарственных средствах".

В частности, устанавливается запрет на отпуск (продажу) лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста.

При этом в случае возникновения сомнения по поводу возраста покупателя отпуск лекарственных средств осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего его возраст.

Ранее комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал одобрить соответствующий проект за основу и в целом.

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Напомним, в лицее Боярки (Киевская область) две семиклассницы отравились медпрепаратом "Дротаверин". Школьницы выпили по 40 таблеток, в результате чего одна из них скончалась.

Кроме того, два случая отравления зафиксировали в Умани Черкасской области. Один из случаев связан с передозировкой лекарствами.

Всего за первые три месяца 2021 года в Украине произошло 101 самоубийство или их попытки среди детей. Для сравнения, за весь 2020 год в стране было зафиксировано 123 таких случая.

Как сообщалось, Верховная Рада дала Министерству здравоохранения право снимать гражданскую ответственность с производителей вакцин против коронавирусной болезни за последствия применения их препаратов в Украине.

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