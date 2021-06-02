В Украине хотят запретить продажу лекарств детям: закон принят за основу

Верховная Рада планирует запретить в Украине продажу лекарственных средств несовершеннолетним гражданам.
Соответствующий законопроект №5122 поддержали за основу 306 народных депутатов, следует из трансляции заседания парламента 2 июня.
Этот закон вносит изменения в статью 21 ЗУ "О лекарственных средствах".
В частности, устанавливается запрет на отпуск (продажу) лекарственных средств гражданам, не достигшим 14-летнего возраста.
При этом в случае возникновения сомнения по поводу возраста покупателя отпуск лекарственных средств осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего его возраст.
Ранее комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал одобрить соответствующий проект за основу и в целом.
Напомним, в лицее Боярки (Киевская область) две семиклассницы отравились медпрепаратом "Дротаверин". Школьницы выпили по 40 таблеток, в результате чего одна из них скончалась.
Кроме того, два случая отравления зафиксировали в Умани Черкасской области. Один из случаев связан с передозировкой лекарствами.
Всего за первые три месяца 2021 года в Украине произошло 101 самоубийство или их попытки среди детей. Для сравнения, за весь 2020 год в стране было зафиксировано 123 таких случая.
Как сообщалось, Верховная Рада дала Министерству здравоохранения право снимать гражданскую ответственность с производителей вакцин против коронавирусной болезни за последствия применения их препаратов в Украине.