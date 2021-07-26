В Украине изменились правила для страхования сельхозпродукции

24 июля в Украине вступили в силу изменения в закон №5104 относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины, закон определяет механизм предоставления государственной поддержки сельхозпроизводителям для страхования сельскохозяйственной продукции.

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В частности, документ вносит изменения в Налоговый кодекс, согласно которым ставка налога на доход по договорам страхования сельскохозяйственной продукции увеличена на 0,5% (до 3,5%).

Закон также определяет:

– механизм предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям для страхования сельскохозяйственной продукции;

– участников рынка страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой, требования к ним, их права и обязанности;

– объекты страхования, страховые продукты, страховые риски, страховые случаи, требования к договорам страхования с государственной поддержкой;

– информационное обеспечение страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.

Кроме этого, закон предусматривает размер частичного возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям страховых платежей (премий) на уровне до 60%.

В то же время конкретный размер компенсации будет определяться исходя из возможностей государственного бюджета в соответствующем порядке использования бюджетных средств.

Напомним, 17 февраля Кабинет министров одобрил законопроект, которым предусматривает введение нового инструмента поддержки сельскохозяйственных производителей — агрострахования.

Ранее в НБУ состоялась презентация проекта изменений в закон "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой".

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Источник фото: Depositphotos.