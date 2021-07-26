Страхование и финуслуги 1 час назад

В Украине изменились правила для страхования сельхозпродукции

Изменился механизм предоставления государственной поддержки сельхозпроизводителям для страхования сельскохозяйственной продукции

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

24 июля в Украине вступили в силу изменения в закон №5104 относительно усовершенствования правового регулирования страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.

Как сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины, закон определяет механизм предоставления государственной поддержки сельхозпроизводителям для страхования сельскохозяйственной продукции.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, документ вносит изменения в Налоговый кодекс, согласно которым ставка налога на доход по договорам страхования сельскохозяйственной продукции увеличена на 0,5% (до 3,5%).

Закон также определяет:

– механизм предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям для страхования сельскохозяйственной продукции;

– участников рынка страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой, требования к ним, их права и обязанности;

– объекты страхования, страховые продукты, страховые риски, страховые случаи, требования к договорам страхования с государственной поддержкой;

– информационное обеспечение страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.

Читайте также:
В Минэкономразвития рассказали, когда для украинских аграриев введут программу страхования

Кроме этого, закон предусматривает размер частичного возмещения сельскохозяйственным товаропроизводителям страховых платежей (премий) на уровне до 60%.

В то же время конкретный размер компенсации будет определяться исходя из возможностей государственного бюджета в соответствующем порядке использования бюджетных средств.

Напомним, 17 февраля Кабинет министров одобрил законопроект, которым предусматривает введение нового инструмента поддержки сельскохозяйственных производителей — агрострахования.

Ранее в НБУ состоялась презентация проекта изменений в закон "Об особенностях страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой".

Чтобы знать еще больше — подписывайся на Delo.ua в Telegram!

Источник фото: Depositphotos.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украина оказалась на 4 месте по агроэкспорту в страны ЕС
Украина оказалась на 4 месте по агроэкспорту в страны ЕС
Франция разрешила украинцам въезжать в страну после сдачи теста на COVID-19
Франция разрешила украинцам въезжать в страну после сдачи теста на COVID-19
"Это пиар-акция", — ритейлеры о законопроекте о запрете на продажу алкоголя в магазинах
"Это пиар-акция", — ритейлеры о законопроекте о запрете на продажу алкоголя в магазинах
Загрузка...
Новое видео
Как в Украине стартап S.Lab производит экологичный пенопласт и пластик из конопли и грибов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Португалия открывает границы для украинцев с 26 июля

  3. В Киеве функционируют 18 химически опасных объектов. Проживающие рядом — в зоне риска

  4. Найдено место на Земле без единого живого организма

  5. ДТП на Полтавщине: при столкновении грузовика и легковушки погибли четыре человека

Ивент
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
"Сервіс в Україні потрібно змінювати": про що розповіли спікери GET Business Festival 2021
Понад 70 провідних бізнес-практиків ділилися досвідом на чотирьох сценах за тематичними потоками: маркетинг, піар, фінанси та HR. Місцем проведення фестивалю став Pochayna Event Hall
Загрузка...