В Украине могут закрыть морские курорты из-за коронавируса — Минздрав

В Украине могут закрыть морские курорты, в частности, Одессу, из-за увеличения числа инфицированных COVID-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире телеканала "1+1".

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"Конечно, возможно (закрытие курортов, в частности Одессы)", — отметил он.

По словам главы Минздрава, сейчас наблюдается увеличение в некоторых областях количества занятых коек в больницах.

"Так, например, Закарпатье — это 71%. Это по больницам первой волны, мы разворачиваем больницы второй, третьей волны. Аналогично 56% — в Волынской области. Добираются до 50% — Ровенская, Винницкая, Львовская области, город Киев. И поэтому мы не исключаем, что можем рекомендовать, то есть вводить дополнительные ограничительные меры, чтобы преодолеть коронавирус", — сообщил Степанов.

Напомним, 6 июня Нацгвардия и полицейские взяли под усиленную охрану курортные зоны Одессы и Одесской области.

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Как сообщали в Одесской облгосадминистрации, в области летом ожидают принять до 5 млн туристов из-за закрытия границ в результате пандемии коронавируса.

По информации сайта города Одесса, в 2018 году Одессу посетили 3,2 млн человек.

Ранее стало известно, что с 1 июля популярный среди украинских туристов Египет откроет международное авиасообщение в главных морских курортах.