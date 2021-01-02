В Украине на ходу загорелся поезд: пострадавших нет

Радивиловские спасатели ликвидировали возгорание в электропоезде сообщением Николаев-Ивано-Франковск-Рахов. Об этом в своем Facebook сообщает Главное управление ГСЧС в Ровенской области.
"2 января в 10:40 на спецлинию 101 поступило сообщение о том, что во время движения загорелся электропоезд сообщением Николаев-Ивано-Франковско-Рахов на железнодорожной станции города Радивилов. На место вызова было направлено дежурное отделение бойцов 7-й государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Ровенской области", — говорится в сообщении.
На месте спасатели установили, что загорание произошло внутри кузова локомотива, в районе мотор-компрессора редуктора.
Фото: facebook.com/dsns.rivne
Огнеборцы справились с возгоранием с помощью огнетушителей и охладили мотор-компрессор с помощью подачи водяного ствола.
Электропоезд состоял из 12 вагонов, в которых пребывало 228 пассажиров и 26 проводников.
Жертв и пострадавших нет. Всех пассажиров эвакуировали сотрудники полиции и сотрудники железной дороги.
Обстоятельства устанавливаются.
Напомним, в ночь на 1 января загорелся головной вагон электропоезда на станции Раздельная Одесской области.Сообщение об инциденте спасатели получили в 3:51. На месте они обнаружили задымление в машинном отделении головного вагона поезда, стоявшего на запасном пути. После обесточивания сети пожар, охвативший 10 квадратных метров, был локализован в 5:15, а ликвидирован лишь в 6:21.