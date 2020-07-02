Общество 20 минут назад

В Украине начинают работать кинотеатры

Посмотреть фильм можно будет в полупустом зале — кинотеатры обязали заполнять не более 50% мест

Фото: Krists Luhaers / Unsplash Фото: Krists Luhaers / Unsplash
Фото: Krists Luhaers / Unsplash

Начиная с четверга, 2 июля 2020 года, в Украине открываются кинотеатры — начать работу с начала июля им разрешил Кабмин на прошлой неделе.

Впрочем, принимать посетителей кинотеатрам разрешат только при соблюдении карантинных мер безопасности. При этом продавать билеты можно будет только на половину мест в зале или меньше.

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Как выяснилось, большинство кинотеатров уже готовы к открытию и опубликовали на своих сайтах расписание сеансов. Интересно, что в прокате на ближайшие дни много старых фильмов, премьеры которых состоялись еще давно.

Об этом ранее говорил и глава Минкульта Александр Ткаченко. По его словам, раньше 2 июля кинотеатры в Украине не смогут открыться из-за переноса украинских и мировых премьер и экономической невыгодности низкой наполняемости кинозалов.

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Кроме того, в Киеве на кинотеатры наложат еще одно ограничение — запретят работать после 22:00. Такую власти меру вводят в связи с увеличением количества заболевших коронавирусом и соответствующим усилением карантина в столице.

Напомним, ранее в Кабмине рассматривали вариант открытия кинотеатров с условием заполнения не более 30% мест, но такие меры были слишком убыточными для владельцев кинотеатров, а потому решение не приняли.

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