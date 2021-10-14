В Киеве отметили День защитников и защитниц Украины (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 14 октября, в Киеве прошли мероприятия, приуроченные ко Дню защитников и защитниц.

Так, в Экуменическом храме Архистратига Михаила и украинских Новомучеников на аллее Героев Небесной Сотни прошла торжественная литургия по защитникам, погибшим за свободу и независимость Украины.

По окончании литургии присутствующие возложили цветы к портретам Героев Небесной Сотни, а также к Мемориалу памяти погибшим киевлянам-участникам АТО/ООС на углу улицы Грушевского и Петровской аллеи.

Затем в Киеве началось шествие, посвященное Дню защитников и защитниц Украины и годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА). Участники прошли маршем от памятника Тарасу Шевченко, где прошло традиционное вече, до Майдана Независимости.

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Ранее сообщалось, что с 13:30 до 18:30 из-за проведения шествия, посвященного Дню защитников и защитниц Украины, в Киеве перекроют движение автотранспорта на нескольких улицах.

Напомним, Верховная Рада переименовала День защитника Украины, отмечаемый 14 октября, в День защитников и защитниц Украины.