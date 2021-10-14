Из-за шествия в честь Дня защитников и защитниц перекроют центр Киева

Сегодня, 14 октября, с 13:30 до 18:30 из-за проведения шествия, посвященного Дню защитников и защитниц Украины, в Киеве перекроют движение автотранспорта на нескольких улицах.
Об этом 13 октября сообщили в патрульной полиции.
По информации правоохранителей, движение будет перекрыто на:
– улице Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко);
– бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик);
– улице Крещатик (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Михайловской);
– улице Михайловской;
– улице Героев Небесной Сотни (от улицы Михайловской до улицы Банковой);
– улице Банковой (от улицы Героев Небесной Сотни);
– прилегающих улицах.
Ранее сообщалось, что в связи с празднованием Дня защитника и защитницы Украины, который будет отмечаться 14 октября, запланированы дополнительные выходные в Украине.
Напомним, Верховная Рада переименовала День защитника Украины, отмечаемый 14 октября, в День защитников и защитниц Украины.
Изначально законопроект предусматривал переименование в День защитников Украины. Добавить к этому названию "защитник" предложил нардеп от "Слуги народа" Сергей Штепа, его поправка была учтена.