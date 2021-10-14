Из-за шествия в честь Дня защитников и защитниц перекроют центр Киева

Сегодня, 14 октября, с 13:30 до 18:30 из-за проведения шествия, посвященного Дню защитников и защитниц Украины, в Киеве перекроют движение автотранспорта на нескольких улицах.

Об этом 13 октября сообщили в патрульной полиции.

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По информации правоохранителей, движение будет перекрыто на:

– улице Владимирской (от улицы Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко);

– бульваре Тараса Шевченко (от улицы Владимирской до улицы Крещатик);

– улице Крещатик (от бульвара Тараса Шевченко до улицы Михайловской);

– улице Михайловской;

– улице Героев Небесной Сотни (от улицы Михайловской до улицы Банковой);

– улице Банковой (от улицы Героев Небесной Сотни);

– прилегающих улицах.

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Ранее сообщалось, что в связи с празднованием Дня защитника и защитницы Украины, который будет отмечаться 14 октября, запланированы дополнительные выходные в Украине.

Напомним, Верховная Рада переименовала День защитника Украины, отмечаемый 14 октября, в День защитников и защитниц Украины.

Изначально законопроект предусматривал переименование в День защитников Украины. Добавить к этому названию "защитник" предложил нардеп от "Слуги народа" Сергей Штепа, его поправка была учтена.