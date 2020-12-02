В Украине отсрочили запуск электронной торговой системы для проведения концессии

Верховная Рада отсрочила запуск электронной торговой системы (ЭТС) для проведения концессионного конкурса.

В частности, запуск отложили до 1 сентября 2021 года, сообщает "РБК-Украина".

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Указано, что соответствующий законопроект №3961 во втором чтении поддержали 280 нардепов.

Известно, что изначально запуск должен был состояться 1 октября 2020 года.

Согласно закону о концессии, ЭТС является двухуровневой информационно-телекоммуникационной системой, включающей центральную базу данных и электронные площадки, которые взаимодействуют с центральной базой данных.

Предполагается, что ЭТС обеспечивает возможность создания, размещения, публикации и обмена информацией и документами в электронном виде, проведения концессионного конкурса и конкурентного диалога, а также публикацию документов в процедуре прямых переговоров с арендатором государственного имущества, передаваемого в концессию.

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Напомним, закон "О концессии" 20 октября 2019 года вступил в силу. При этом положения, определяющие использование электронной торговой системы, должны были вступить в силу не позднее 1 октября 2020 года.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 17 октября 2019 года подписал закон "О концессии".

Ранее стало известно, что Министерство инфраструктуры Украины намерено передать в концессию 7 железнодорожных вокзалов страны, за счет чего ведомство собирается привлечь 3,8 млн грн инвестиций.