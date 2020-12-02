Политика и экономика 30 минут назад

В Украине отсрочили запуск электронной торговой системы для проведения концессии

Парламент отложил запуск е-системы до 1 сентября 2021 года

Фото: president.gov.ua Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua

Верховная Рада отсрочила запуск электронной торговой системы (ЭТС) для проведения концессионного конкурса.

В частности, запуск отложили до 1 сентября 2021 года, сообщает "РБК-Украина".

Подпишитесь на канал DELO.UA

Указано, что соответствующий законопроект №3961 во втором чтении поддержали 280 нардепов.

Известно, что изначально запуск должен был состояться 1 октября 2020 года.

Согласно закону о концессии, ЭТС является двухуровневой информационно-телекоммуникационной системой, включающей центральную базу данных и электронные площадки, которые взаимодействуют с центральной базой данных.

Предполагается, что ЭТС обеспечивает возможность создания, размещения, публикации и обмена информацией и документами в электронном виде, проведения концессионного конкурса и конкурентного диалога, а также публикацию документов в процедуре прямых переговоров с арендатором государственного имущества, передаваемого в концессию.

Читайте также:
Аэропорт Одессы отдали в эксплуатацию частной компании

Напомним, закон "О концессии" 20 октября 2019 года вступил в силу. При этом положения, определяющие использование электронной торговой системы, должны были вступить в силу не позднее 1 октября 2020 года.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 17 октября 2019 года подписал закон "О концессии".

Ранее стало известно, что Министерство инфраструктуры Украины намерено передать в концессию 7 железнодорожных вокзалов страны, за счет чего ведомство собирается привлечь 3,8 млн грн инвестиций.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Зеленский просит Раду подождать с разгоном КСУ до выводов Венецианской комиссии
Зеленский просит Раду подождать с разгоном КСУ до выводов Венецианской комиссии
"Оператору ГТС Украины" разрешили покупать газ на бирже
"Оператору ГТС Украины" разрешили покупать газ на бирже
Рада усилила защиту бизнеса и безработных на время карантина
Рада усилила защиту бизнеса и безработных на время карантина
Загрузка...
Новое видео
Как прошел Business Wisdom Summit 2020

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Милованов выступил за жесткий карантин на 3-4 недели, но не во всех сферах

  3. На Харьковщине захватили крупное аграрное предприятие

  4. Аэропорт Одессы отдали в эксплуатацию частной компании

  5. Сеть супермаркетов Novus завершила покупку украинской Billa

Ивент
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
На SHE Congress расскажут о новых концепциях женского лидерства и реализации потенциала
Ключевая тема SHE Congress 2020 — природа женского лидерства и навыки, которыми должна обладать женщина-лидер во времена неопределенности для развития себя и своего дела
Загрузка...