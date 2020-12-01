В Украине повысили прожиточный минимум, размер соцвыплат и минимальную пенсию

С 1 декабря 2020 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

Как сообщает пресс-служба Фонда социального страхования (ФССУ), прожиточный минимум повысился с 2 197 грн до 2 270 грн.

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При этом, как отмечают в ФССУ, соответственно возросла сумма связанных с ним единовременных пособий, финансируемых Фондом социального страхования Украины для пострадавших в результате несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, имеющих право на выплаты в случае потери кормильца.

В частности, для лиц, у которых право на страховые выплаты от Фонда наступило с 1 декабря 2020 года, размер помощи составит:

- пострадавшему в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью утраты профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, при 100% утраты трудоспособности) — 38 590 грн;

- семьи в случае смерти потерпевшего (100 размеров прожиточного минимума) — 227 000 грн;

- иждивенцу в случае смерти потерпевшего (20 размеров прожиточного минимума) — 45 400 грн.

Ранее эти выплаты составляли 37 349 грн, 219 700 грн и 43 940 грн соответственно.

Кроме этого, в связи с повышением прожиточного минимума, с 1 декабря минимальная пенсия вырастет на 57 грн до 1 769 грн.

Это второе повышение за этот год: с 1 июля ее повысили на 74 грн. Всего в 2020 году минимальная пенсия выросла на 8%.

Тем неработающим пенсионерам, имеющим значительную продолжительность страхового стажа, и их пенсии, рассчитанные с учетом приобретенного страхового стажа и заработной платы, больше минимальных, перечислены доплаты за сверхнормативный стаж, который определяется в процентах к размеру прожиточного минимума.

Также увеличены минимальные пенсионные выплаты, в частности, шахтерам, лицам, получившим инвалидность вследствие войны, и участникам боевых действий, инвалидам-участникам ликвидации аварии на ЧАЭС, а также надбавки, доплаты, повышения некоторым категориям граждан.

Напомним, с 1 декабря 2019 года, в соответствии с законом о государственном бюджете, увеличился один из ключевых социальных стандартов — прожиточный минимум.

Размер минимальной пенсии для лиц, утративших трудоспособность, на тот момент повысился с 1 564 до 1 638 грн. А размер максимальной пенсии вырос на 740 грн и составит 16 380 грн.