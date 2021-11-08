Происшествия 1 час назад

В Украине разоблачили международную мошенническую схему по суррогатному материнству

Услугами злоумышленников воспользовались по меньшей мере 50 иностранцев и граждан Украины, а сумма заработка составляла почти миллион долларов США

Фото: пресс-служба СБУ Фото: пресс-служба СБУ
Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила международную преступную схему в Винницкой области. Злоумышленники создали мошеннический бизнес под предлогом предоставления фиктивных услуг по программе суррогатного материнства.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Услугами дельцов воспользовались по меньшей мере 50 иностранцев и граждан Украины, а сумма заработка составляла почти миллион долларов США.

Организовал схему винницкий бизнесмен. Вместе с сообщниками мужчина создал частные компании, в том числе псевдоклинику, не имея ни лицензии на ведение медицинской практики, ни штата врачей.

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Мошенническая схема заключалась в том, что злоумышленники предлагали клиентам полный пакет услуг для участия в программе суррогатного материнства: заключение фиктивного брака; внесение заведомо недостоверных данных в медицинские документы; подыскивали суррогатных матерей.

По материалам следствия, злоумышленники были сосредоточены преимущественно на иностранных "клиентах", подыскиваемых через интернет. Они размещали ложную информацию о якобы успешной деятельности "ведущей медицинской клиники".

Но в действительности дельцы создавали для клиентов только представление о своей легальной деятельности. Они предоставляли им ложную информацию, тем самым откладывая время разоблачения преступной деятельности.

За свои мошеннические услуги злоумышленники получали от 30 до 50 тысяч долларов.

После получения полной оплаты или большей ее части злоумышленники прекращали общение с клиентами. Лишь в единичных случаях для граждан, считавших, что участвовали в программе вспомогательных репродуктивных технологий, суррогатные матери рожали детей.

"По материалам СБУ объявлено о подозрении организатору и его сообщнице по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.Продолжаются следственные действия по выявлению всех причастных лиц и проверке фактов противоправной деятельности", — сообщили в СБУ.

Ранее сообщалось, что киберспециалисты СБУ совместно с американскими правоохранительными органами заблокировали в Херсонской области противоправную деятельность хакера. По предварительным данным, злоумышленнику удалось украсть десятки миллионов долларов со счетов финансовых учреждений Северной Америки.

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