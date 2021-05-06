В Украине унифицировали выдачу разрешений на выбросы вредных веществ

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов оптимизировало процедуру предоставления административной услуги по выдаче разрешения на выбросы загрязняющих веществ. Как говорится в сообщении ведомства, это предусматривает его приказ №297 от 30 апреля, которым была утверждена типовая информационная карточка данной госуслуги

Теперь выдача разрешений должна будет осуществляться по единым принципам и с унифицированными подходами, независимо от того, куда обращается субъект хозяйствования — в министерство или областную государственную администрацию.

"Поэтому все облгосадминистрации и Киевская городская государственная администрация должны в кратчайшие сроки привести свои распорядительные документы в соответствие с приказом министерства", — подчеркивается в сообщении.

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Ранее у каждого поставщика услуги были утверждены собственные информационные карточки, которые могли отличаться друг от друга. Как отмечают в Минприроды, на практике это приводило к ситуациям, когда в разных городах для получения одной и той же услуги субъекты хозяйствования собирали различные по объему пакеты документов, что могло становиться инструментом манипуляций.

"Утвержденная типовая карта госуслуги и приведение в соответствие с ней карточек поставщиков услуг на местах позволит упростить процедуру и обеспечить ее прозрачность", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним также, что в феврале Госэкоинспекция запустила чат-бот для приема сообщений о свалках и вырубке леса.