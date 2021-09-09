В Украине увеличили размер денежных переводов без проведения финмониторинга

Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №5559, который определяет сумму денежного перевода, подлежащего первичному финансовому мониторингу.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", сумма денежного перевода увеличена до 5 тысяч грн. Ранее максимальный размер перевода составлял 4 тысячи 999 грн.

По мнению автора законопроекта, депутата от "Слуги народа" Игоря Фриса, это приводило к неудобствам как для пользователей платежных терминалов самообслуживания, которые не имеют точной суммы в указанном размере 4 тысяч 999 грн и, соответственно, лишены возможности провести денежный перевод путем внесения наличных на сумму 5 тысяч грн.

Кроме этого, как утверждается в пояснительной записке к документу, сложности возникали также у банков и финансовых учреждений, которые вынуждены были предусматривать новые сервисы программного обслуживания для перевода сдачи в размере 1 грн для соблюдения установленных требований финансового мониторинга.

За эти поправки в закон о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, проголосовали 315 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

Законопроект уточняет размер перевода средств наличными, которые проводятся без соблюдения требований идентификации, определяя его "в сумме, которая не превышает 5 тысяч грн".

При этом предварительная редакция определения указана в законе как "сумма, которая является меньшей, чем 5 тысяч грн".

Напомним, за первое полугодие 2021 года в Украину поступило $6,205 млрд, что на 11,6% больше, чем годом ранее ($5,559 млрд).

За первые три месяца 2021 года украинцы получили через Приват24 и другие сервисы ПриватБанка иностранных переводов (без учета р2р и SWIFT платежей) на сумму $386 млн, что на 30% больше, чем за первый квартал 2020 года.