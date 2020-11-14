Общество 30 минут назад

В Украине внедряют европейские нормы по охране окружающей среды

В рамках проекта, который продлится 3 года, специалисты ГЭИ получат консультации по разработке законодательных и нормативно-правовых документов

Фото: Delo.ua Фото: Delo.ua
Фото: Delo.ua

В Украине внедрят основные нормы европейского законодательства по охране атмосферного воздуха и обращения с отходами в рамках проекта APENA 2.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной экологической инспекции (ГЭИ), которая присоединилась к участию в проектах.

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"Охрана атмосферного воздуха и обращения с отходами в Украине будут осуществляться по европейским стандартам! Государственная экологическая инспекция присоединилась к участию в проектах Евросоюза APENA 2 ("Поддержка Украины в приближенные законодательства ЕС в сфере окружающей природной среды")", — заявил глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный.

В рамках проекта, который продлится 3 года, специалисты ГЭИ получат консультации по разработке законодательных и нормативно-правовых документов.

По словам главы ГЭИ, программа предусматривает сотрудничество Госэкоинспекции с международными экспертами над подготовкой законодательных и нормативно-правовых изменений в соответствии с требованиями ЕС.

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"В течение трех лет реализации проекта APENA 2 специалисты инспекции смогут получать консультации по созданию проектов законов, постановлений и приказов, участвовать в мероприятиях проекта и совершенствовать знания европейского законодательства", — отметил Малеваный.

На сегодняшний день ГЭИ имеет рабочий план сотрудничества, который предусматривает:

– консультации для ГЭИ по внедрению директив ЕС по качеству атмосферного воздуха и законодательства ЕС о захоронении и утилизации отходов добывающей промышленности;

– участие в разработке и внедрении интегрированной информационной системы по управлению отходами, где в открытом доступе будет находиться информация о лицензии, выданные для проведения деятельности в сфере обращения с отходами, размещения полигонов и свалок, данные о загрязнителях и перерабатывающие мощности;

– прохождение специалистами тренингов по вопросам соблюдения экологических стандартов ЕС.

"Результатом такого сотрудничества станет укрепление законодательной и институциональной системы Украины в области атмосферного воздуха и отходов", — детализировал Малеваный.

Напомним, ранее в эксклюзивном интервью Delo.ua Андрей Малеваный назвал крупнейших загрязнителей окружающей среды среди украинских предприятий.

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