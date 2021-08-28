В Украине вводят электронные дипломы о начальном образовании: пластиковых больше не будет

Министерство образования и науки утвердило новый порядок изготовления, выдачи и учета документов о начальном образовании, предусматривающий отказ от пластиковых документов и переход к электронным. Как говорится в сообщении ведомства, соответствующий приказ №767 от 2 июля вступит в силу 1 сентября.

Отныне документы об образовании будут выдаваться на каждом уровне полного общего среднего образования, как этого требует закон о среднем образовании.

Для свидетельств о начальном образовании введена новая процедура их заказа, изготовления и получения. Весь процесс заказа, изготовления и учета свидетельств о начальном образовании будет осуществляться в электронной форме.

Оригинал электронного свидетельства о начальном образовании будет создаваться по образцу, утвержденному Минобразования, и храниться в Единой государственной электронной базе по вопросам образования в Реестре документов об образовании.

Свидетельство о начальном образовании не будет воспроизводиться в виде пластиковой карты и не будет требовать приложения на специальном бланке. Школам, в свою очередь, не нужно будет вести учет выдачи свидетельств о начальном образовании.

По желанию родителей школа будет выдавать им бумажную копию электронного свидетельства, заверенную подписью директора школы и печатью (на листе бумаги формата А4) в течение 5 дней после их обращения.

Заказывать изготовление дубликата свидетельства также не потребуется: если родители потеряют бумажную копию, они могут обратиться в школу для повторного получения копии.

Результаты годового оценивания и государственной итоговой аттестации учеников будут отображаться в свидетельстве достижений.

Если ученик имеет нарушения зрения, по желанию родителей может быть изготовлена бумажная копия электронного свидетельства с использованием шрифта Брайля.

Отмечается, что утвержденная министерством процедура дает возможность обеспечить изготовление и выдачу свидетельств и их бумажных копий в кратчайшие сроки; избежать изготовления дубликатов утраченных документов; быстро исправлять обнаруженные ошибки в свидетельстве; а также уменьшить затраты на изготовление документов об образовании и бюрократизацию системы образования.