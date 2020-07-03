В Украине за сутки коронавирусом заболели 876 человек — это на 344 больше, чем днем ранее

По состоянию на 9:00 пятницы, 3 июля, в Украине выявлено 46 763 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Из них 1212 летальных, а 20 558 пациента выздоровели.

За прошедшие сутки в Украине заболели коронавирусом 876 человек — это на 344 больше, чем днем ранее. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины. Там добавили, что за это время выздоровели 505 украинцев из ранее заболевших, а 27 умерли.

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Всего в стране было проведено 690 953 тестирования при помощи метода ПЦР.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (105), во Львовской (153), Закарпатской (80) и Ровненской областях (73). В частности, по регионам выявленные случаи коронавирусной болезни следующие:

Винницкая область — 1915 случаев;

Волынская область — 2571 случаев;

Днепропетровская область — 1103 случаев;

Донецкая область — 599 случая;

Житомирская область — 1435 случай;

Закарпатская область — 3126 случаев;

Запорожская область — 579 случаев;

Ивано-Франковская область — 2544 случаев;

Кировоградская область — 653 случаев;

город Киев — 5347 случая;

Киевская область — 2702 случаев;

Львовская область — 5883 случаев;

Луганская область — 84 случая;

Николаевская область — 450 случаев;

Одесская область — 1792 случаев;

Полтавская область — 320 случаев;

Ровенская область — 3950 случаев;

Сумская область — 304 случая;

Тернопольская область — 1990 случаев;

Харьковская область — 2255 случаев;

Херсонская область — 195 случая;

Хмельницкая область — 822 случаев;

Черновицкая область — 4935 случая;

Черкасская область — 653 случаев;

Черниговская область — 554 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 3 июля в Центр поступило 1249 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 92 421 сообщения о подозрении на коронавирус.

Напомним, ранее сообщалось, что первая леди Елена Зеленская, у которой в середине июня был диагностирован COVID-19, третью неделю проходит лечение в стационарном отделении столичной клинической больницы "Феофания".