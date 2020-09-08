В Украине за сутки подтвердили 2411 новых случаев коронавируса, 57 человек умерли

По состоянию на 9:00 вторника, 8 сентября, в Украине было 140 тысяч 479 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2934 летальные, 63 тысячи 546 пациентов выздоровели.

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 2411 новых случаев коронавируса, выздоровели 940 пациентов, а умерли 57 человек, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранениия.

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Указано, что всего было проведено 1 млн 731 тысяча 877 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 4450 случаев;

Волынская область — 5943 случая;

Днепропетровская область — 2843 случая;

Донецкая область — 1675 случаев;

Житомирская область — 3812 случаев;

Закарпатская область — 8180 случаев;

Запорожская область — 1981 случай;

Ивано-Франковская область — 10 508 случаев;

Кировоградская область — 867 случаев;

город Киев — 15 511 случаев;

Киевская область — 6370 случаев;

Львовская область — 16 073 случая;

Луганская область — 448 случаев;

Николаевская область — 1690 случаев;

Одесская область — 8721 случай;

Полтавская область — 997 случаев;

Ровенская область — 9860 случаев;

Сумская область — 2070 случаев;

Тернопольская область — 7580 случаев;

Харьковская область — 11 202 случая;

Херсонская область — 518 случаев;

Хмельницкая область — 3253 случая;

Черновицкая область — 11 431 случай;

Черкасская область — 2046 случаев;

Черниговская область — 2450 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 8 сентября в Центр поступило 2779 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 202 тысячи 765 сообщений о подозрении на коронавирус.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что нынешняя пандемия COVID-19 не является последней. В связи с этим он призвал мировое сообщество заблаговременно готовиться к новой пандемии коронавируса.