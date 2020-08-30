В Украине за сутки подтвердили около 2100 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 воскресенья, 30 августа, в Украине было 119 тысяч 74 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 2527 летальных, 56 тысяч 734 пациента выздоровели.

За прошедшие сутки в стране зафиксировано 2096 новых случаев коронавируса, 596 пациентов выздоровели, а 35 человек умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Указано, что всего было проведено 1 млн 536 тысяч 171 тестирование методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 3948 случаев;

Волынская область — 5417 случаев;

Днепропетровская область — 2306 случаев;

Донецкая область — 1416 случаев;

Житомирская область — 3213 случаев;

Закарпатская область — 7456 случаев;

Запорожская область — 1558 случаев;

Ивано-Франковская область — 9014 случаев;

Кировоградская область — 810 случаев;

город Киев — 13 093 случая;

Киевская область — 5580 случаев;

Львовская область — 14 356 случаев;

Луганская область — 312 случаев;

Николаевская область — 1169 случаев;

Одесская область — 7094 случая;

Полтавская область — 770 случаев;

Ровенская область — 9098 случаев;

Сумская область — 1456 случаев;

Тернопольская область — 5865 случаев;

Харьковская область — 8889 случаев;

Херсонская область — 392 случая;

Хмельницкая область — 2402 случая;

Черновецкая область — 10 145 случаев;

Черкасская область — 1538 случаев;

Черниговская область — 1777 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 30 августа в Центр поступило 2200 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 179 тысяч 631 сообщение о подозрении на COVID-19.

Ранее в Украине за сутки зафиксировали 2481 новый случай заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, что стало новым суточным антирекордом.