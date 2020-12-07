В Украине за сутки зафиксировали более 8 600 новых случаев заражения коронавирусом

В Украине по состоянию на утро 7 декабря 2020 года зафиксировано 8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
В частности, заболели 390 детей и 284 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки госпитализированы 1 037 человек, летальных случаев — 145, выздоровели — 5 123 человека, осуществлено тестирований за сутки — 33 502 (в том числе методом ПЦР — 27 881, методом ИФА — 5 621).
Причем за все время пандемии в Украине заболело 821 947 человек, выздоровели — 423 704 человека, летальных исходов — 13 733, проведено ПЦР-тестов — 4 807 961.
В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (1 526), Днепропетровской (960), Одесской (662), Киевской (635) и Сумской (477) областях.
По регионам количество заболеваний коронавирусом на данный момент выглядит так:
город Киев — 81 335 случаев;
Винницкая область — 18 714 случаев;
Волынская область — 26 211 случаев;
Днепропетровская область — 45 040 случаев;
Донецкая область — 25 792 случая;
Житомирская область — 32 318 случаев;
Закарпатская область — 24 663 случая;
Запорожская область — 36 937 случаев;
Ивано-Франковская область — 39 438 случаев;
Киевская область — 43 854 случая;
Кировоградская область — 6 360 случаев;
Луганская область — 7 088 случаев;
Львовская область — 50 175 случаев;
Николаевская область — 21 429 случаев;
Одесская область — 51 810 случаев;
Полтавская область — 25 655 случаев;
Ровенская область — 33 714 случаев;
Сумская область — 33 658 случаев;
Тернопольская область — 29 788 случаев;
Харьковская область — 59 393 случая;
Херсонская область — 12 159 случаев;
Хмельницкая область — 32 429 случаев;
Черкасская область — 27 167 случаев;
Черновицкая область — 35 378 случаев;
Черниговская область — 21 442 случая.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.