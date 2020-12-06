В Украине за сутки зарегистрировали почти 11 600 случаев заражения коронавирусом

В Украине по состоянию на утро 6 декабря 2020 года было зафиксировано 11 590 новых случаев заражения коронавирусной болезнью COVID-19.

В частности, заболели 627 детей и 493 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 1 127 человек, летальных случаев — 167, выздоровели — 6 048 человек, осуществлено тестирований за сутки — 42 096 (в том числе методом ПЦР — 33 308, методом ИФА — 8 788).

Причем за все время пандемии в Украине заболело 813 306 человек, выздоровели — 418 581 человек, летальных исходов — 13 588, проведено ПЦР-тестов — 4 780 080.

В то же время за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зарегистрировано в городе Киев (1 518), Одесской (1 002), Запорожской (817), Киевской (809) и Днепропетровской (798) областях.

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По регионам количество заболеваний коронавирусом на данный момент выглядит так:

город Киев — 79 809 случаев;

Винницкая область — 18 587 случаев;

Волынская область — 26 019 случаев;

Днепропетровская область — 44 080 случаев;

Донецкая область — 25 547 случаев;

Житомирская область — 31 967 случаев;

Закарпатская область — 24 541 случай;

Запорожская область — 36 539 случаев;

Ивано-Франковская область — 39 373 случая;

Киевская область — 43 219 случаев;

Кировоградская область — 6 254 случая;

Луганская область — 7 027 случаев;

Львовская область — 49 831 случай;

Николаевская область — 21 144 случая;

Одесская область — 51 148 случаев;

Полтавская область — 25 228 случаев;

Ровенская область — 33 508 случаев;

Сумская область — 33 181 случай;

Тернопольская область — 29 594 случая;

Харьковская область — 59 285 случаев;

Херсонская область — 11 915 случаев;

Хмельницкая область — 32 286 случаев;

Черкасская область — 26 809 случаев;

Черновицкая область — 35 152 случая;

Черниговская область — 21 263 случая.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на утро 5 декабря 2020 года в Украине было зафиксировано 13 825 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Причем летальных случаев было 226, а выздоровело — 14 724 человека.