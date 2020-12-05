За сутки в Украине коронавирус обнаружили у 13 825 человек

По состоянию на 5 декабря 2020 года, в Украине зафиксировано 13 825 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом, выздоровело за сутки 14 724 человека и зарегистрировано 226 летальных случаев.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

"13 825 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 5 декабря 2020 года. В частности, заболели 713 детей и 629 медработников. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 504 человека, летальных случаев — 226, выздоровело — 14 724 человека", — написал Степанов.

Кроме этого, по информации главы Минздрава, за минувшие сутки проведено 67 533 тестирований на COVID-19. В частности методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 44 538, методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 22 995.

По словам Степанова, количество инфицированных с начала пандемии на утро 5 декабря составило 801 716 человек, 13 421 человек — умерли от COVID-19, выздоровели — 412 533 человек.

Читайте также: Минздрав будет рекомендовать локдаун на три недели с начала января

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1 541), Днепропетровской (1 058), Одесской (1 015), Запорожской (1 001) и Киевской (995) областях.

На сегодняшний день ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в разрезе регионов выглядит следующим образом:

Винницкая область — 18 476 случаев;

Волынская область — 25 793 случая;

Днепропетровская область — 43 282 случая;

Донецкая область — 25 113 случаев;

Житомирская область — 31 539 случаев;

Закарпатская область — 24 330 случаев;

Запорожская область — 35 722 случая;

Ивано-Франковская область — 39 058 случаев;

город Киев — 78 291 случай;

Киевская область — 42 410 случаев;

Кировоградская область — 6 071 случай;

Луганская область — 6 910 случаев;

Львовская область — 49 380 случаев;

Николаевская область — 20734 случая;

Одесская область — 50 146 случаев;

Полтавская область — 24 937 случаев;

Ровенская область — 33 192 случая;

Сумская область — 32 684 случая;

Тернопольская область — 29 366 случаев;

Харьковская область — 58 622 случая;

Херсонская область — 11 731 случай;

Хмельницкая область — 31 856 случаев;

Черкасская область — 26 232 случая;

Черновицкая область — 34 924 случая;

Черниговская область — 20 917 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, по состоянию на 4 декабря, в Украине зарегистрировано 15 131 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, заболели 649 детей и 681 медработник.