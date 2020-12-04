В Украине за сутки зафиксировали более 15 000 новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 4 декабря, в Украине зарегистрировано 15 131 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, заболели 649 детей и 681 медработник.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его словам, за прошедшие сутки госпитализировано 1 776 человек, зафиксировано 235 летальных случаев и 13 383 пациентов выздоровели.
Кроме этого, проведено 74 880 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 48 028 и методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 26 852.
За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 787 891 человек, выздоровело 397 809 пациентов и 13 195 человек скончались, а также проведено 4 702 234 ПЦР-теста.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1 374), Днепропетровской (1 258), Одесской (1 211), Запорожской (1 106) и Киевской (988) областях.
Количество заболеваний в регионах:
Винницкая область — 18 271 случай;
Волынская область — 25 465 случаев;
Днепропетровская область — 42 224 случая;
Донецкая область — 24 595 случаев;
Житомирская область — 31 183 случая;
Закарпатская область — 24 067 случаев;
Запорожская область — 34 721 случай;
Ивано-Франковская область — 38 588 случаев;
город Киев — 76 750 случаев;
Киевская область — 41 415 случаев;
Кировоградская область — 5 888 случаев;
Луганская область — 6 726 случаев;
Львовская область — 48 819 случаев;
Николаевская область — 20 358 случаев;
Одесская область — 49 131 случай;
Полтавская область — 24 532 случая;
Ровенская область — 32 702 случая;
Сумская область — 32 080 случаев;
Тернопольская область — 29 007 случаев;
Харьковская область — 58 030 случаев;
Херсонская область — 11 398 случаев;
Хмельницкая область — 31 412 случаев;
Черкасская область — 25 492 случая;
Черновицкая область — 34 710 случаев;
Черниговская область — 20 327 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Напомним, в Украине по состоянию на утро 3 декабря 2020 года количество лиц, которые выздоровели от коронавируса, за последние сутки составляет 15 372 человека.