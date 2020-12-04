В Украине за сутки зафиксировали более 15 000 новых случаев заражения коронавирусом

По состоянию на 4 декабря, в Украине зарегистрировано 15 131 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19. В частности, заболели 649 детей и 681 медработник.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

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По его словам, за прошедшие сутки госпитализировано 1 776 человек, зафиксировано 235 летальных случаев и 13 383 пациентов выздоровели.

Кроме этого, проведено 74 880 тестирований, в том числе, методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) — 48 028 и методом иммуноферментного анализа (ИФА) — 26 852.

За все время пандемии в Украине заболело коронавирусом 787 891 человек, выздоровело 397 809 пациентов и 13 195 человек скончались, а также проведено 4 702 234 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1 374), Днепропетровской (1 258), Одесской (1 211), Запорожской (1 106) и Киевской (988) областях.

Количество заболеваний в регионах:

Винницкая область — 18 271 случай;

Волынская область — 25 465 случаев;

Днепропетровская область — 42 224 случая;

Донецкая область — 24 595 случаев;

Житомирская область — 31 183 случая;

Закарпатская область — 24 067 случаев;

Запорожская область — 34 721 случай;

Ивано-Франковская область — 38 588 случаев;

город Киев — 76 750 случаев;

Киевская область — 41 415 случаев;

Кировоградская область — 5 888 случаев;

Луганская область — 6 726 случаев;

Львовская область — 48 819 случаев;

Николаевская область — 20 358 случаев;

Одесская область — 49 131 случай;

Полтавская область — 24 532 случая;

Ровенская область — 32 702 случая;

Сумская область — 32 080 случаев;

Тернопольская область — 29 007 случаев;

Харьковская область — 58 030 случаев;

Херсонская область — 11 398 случаев;

Хмельницкая область — 31 412 случаев;

Черкасская область — 25 492 случая;

Черновицкая область — 34 710 случаев;

Черниговская область — 20 327 случаев.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, в Украине по состоянию на утро 3 декабря 2020 года количество лиц, которые выздоровели от коронавируса, за последние сутки составляет 15 372 человека.