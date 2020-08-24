Общество 20 минут назад

В Украине за сутки зафиксировано почти 1,8 тысяч случаев инфицирования COVID-19

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Черновицкой области, Киеве, Ивано-Франковской, Одесской, Львовской, Харьковской и Тернопольской областях

В Украине за сутки зафиксировано почти 1,8 тысяч случаев инфицирования COVID-19 В Украине за сутки зафиксировано почти 1,8 тысяч случаев инфицирования COVID-19

По состоянию на 09:00 в Украине выявлено 1 799 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией Covid-19. 

При этом, 289 человек выздоровели, а 22 ранее заболевших умерли. Об этом сообщил утром на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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По его словам, среди заболевших 127 детей, 86 медиков, госпитализированы 279 заболевших.

Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Черновицкой области (241), г. Киев (209), Ивано-Франковской (170), Одесской (145), Львовской (142), Харьковской (141) и Тернопольской (139) областях.

Днем ранее, 23 августа, было 1 987 заболевших за сутки Covid-19, 22 августа был абсолютный антирекорд — 2 тысячи 328 инфицированных за сутки, 21 августа — 2 тысячи 106 заболевших, 20 августа — 2 тысячи 134, 19 августа — 1 тысяча 967 новых больных.

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Количество инфицированных составило на утро понедельника 106 757 человек, выздоровевших — 52 524, умер с начала пандемии от Covid-19 2 тысячи 293 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 51 тысяча 940 человека, что на 1 тысячу 488 больше человек, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Черновицкой области (241), в Киеве (209), в Ивано-Франковской (170), Одесской (145), Львовской (142), Харьковской (141), Тернопольской (139) областях.

По словам Степанова, за сутки было сделано 13 542 теста на COVID-19 , из них 9350 — методом ПЦР.

Напомним, по состоянию на 9:00 воскресенья, 23 августа, в Украине было 104 тысячи 958 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2271 летальный, 52 тысячи 235 пациентов выздоровели.

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