В Украине за сутки зафиксировано почти 1,8 тысяч случаев инфицирования COVID-19

По состоянию на 09:00 в Украине выявлено 1 799 новых случаев инфицирования коронавирусной инфекцией Covid-19.
При этом, 289 человек выздоровели, а 22 ранее заболевших умерли. Об этом сообщил утром на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
По его словам, среди заболевших 127 детей, 86 медиков, госпитализированы 279 заболевших.
Наибольшее количество случаев зарегистрировано в Черновицкой области (241), г. Киев (209), Ивано-Франковской (170), Одесской (145), Львовской (142), Харьковской (141) и Тернопольской (139) областях.
Днем ранее, 23 августа, было 1 987 заболевших за сутки Covid-19, 22 августа был абсолютный антирекорд — 2 тысячи 328 инфицированных за сутки, 21 августа — 2 тысячи 106 заболевших, 20 августа — 2 тысячи 134, 19 августа — 1 тысяча 967 новых больных.
Количество инфицированных составило на утро понедельника 106 757 человек, выздоровевших — 52 524, умер с начала пандемии от Covid-19 2 тысячи 293 человек. Сейчас в Украине Covid-19 болеет 51 тысяча 940 человека, что на 1 тысячу 488 больше человек, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Черновицкой области (241), в Киеве (209), в Ивано-Франковской (170), Одесской (145), Львовской (142), Харьковской (141), Тернопольской (139) областях.
По словам Степанова, за сутки было сделано 13 542 теста на COVID-19 , из них 9350 — методом ПЦР.
Напомним, по состоянию на 9:00 воскресенья, 23 августа, в Украине было 104 тысячи 958 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2271 летальный, 52 тысячи 235 пациентов выздоровели.