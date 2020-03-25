Общество 1 час назад

В Украине зафиксирована четвертая смерть от коронавируса

В Тернопольской области умер 68-летний мужчина с лабораторно подтвержденным тестом на COVID-19

В Украине зафиксирована четвертая смерть от коронавируса В Украине зафиксирована четвертая смерть от коронавируса
Фото: 5 канал

В Украине  зафиксирован четвертый летальный случай от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Сегодня в Тернопольской области умер 68-летний пациент с лабораторно подтвержденным тестом на COVID-19. Минздрав Украины выражает соболезнования близким. Проводится работа с контактными лицами", — говорится в сообщении.

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Как сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, с умершим контактировал 9 марта с похорон местным священником в селе Швейков, который сейчас госпитализирован в Тернопольскую клиническую больницу в тяжелом состоянии и подключен  к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи борются за его жизнь. Священнику также установлен диагноз заражения коронавирусом.

"Вообще по данным эпидемиологического расследования, проведенного эпидемиологами и полицией, установлено, что с начала марта священник А. В. Контактировал близко с пятисотый лицами во время различных религиозных обрядов Всем этим лицам нужно срочно обратиться по телефонам 102 или 103 и сообщить о фактах общения со священником или умершим! Потому ваша жизнь и здоровье в серьезной опасности!", — сообщил замминистра внутренних дел.

В настоящее время населенные пункты Швейков, Ковалевка еще и 4 других блокированы полицейскими.

Ранее сообщалось, что 24 марта, в Днепре умер 45-летний мужчина, который неделю назад вернулся из путешествия в Египет.

Напомним, по состоянию на 07:00 25 марта на территории Украины зафиксировано 113 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в 13 областях и городе Киеве.

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