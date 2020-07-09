В Украине зафиксировано 810 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 четверга, 9 июля, в Украине было 51 тысяча 224 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1327 летальных, 23 тысячи 784 пациента выздоровели.
За прошедшие сутки зафиксировано 810 новых случаев коронавируса, 665 человек выздоровели, а 21 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Указано, что всего было проведено 760 тысяч 247 тестирований методом ПЦР.
По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:
Винницкая область — 2021 случай;
Волынская область — 2875 случаев;
Днепропетровская область — 1130 случаев;
Донецкая область — 749 случаев;
Житомирская область — 1500 случаев;
Закарпатская область — 3622 случая;
Запорожская область — 605 случаев;
Ивано-Франковская область — 2857 случаев;
Кировоградская область — 669 случаев;
город Киев — 5872 случая;
Киевская область — 2895 случаев;
Львовская область — 6681 случай;
Луганская область — 90 случаев;
Николаевская область — 465 случаев;
Одесская область — 2052 случая;
Полтавская область — 327 случаев;
Ровенская область — 4380 случаев;
Сумская область — 328 случаев;
Тернопольская область — 2153 случая;
Харьковская область — 2521 случай;
Херсонская область — 201 случай;
Хмельницкая область — 865 случаев;
Черновицкая область — 5074 случая;
Черкасская область — 707 случаев;
Черниговская область — 585 случаев.
При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.
По состоянию на утро 9 июля в Центр поступило 1154 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 98 тысяч 510 сообщений о подозрении на коронавирус.
Как сообщалось, по состоянию на утро 8 июля, в Украине было 50 тысяч 414 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1306 летальных, 23 тысячи 119 пациентов выздоровели.