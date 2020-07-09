В Украине зафиксировано 810 новых случаев коронавируса

По состоянию на 9:00 четверга, 9 июля, в Украине было 51 тысяча 224 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 1327 летальных, 23 тысячи 784 пациента выздоровели.

За прошедшие сутки зафиксировано 810 новых случаев коронавируса, 665 человек выздоровели, а 21 — умерли, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

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Указано, что всего было проведено 760 тысяч 247 тестирований методом ПЦР.

По регионам коронавирусная болезнь на данный момент обнаружена:

Винницкая область — 2021 случай;

Волынская область — 2875 случаев;

Днепропетровская область — 1130 случаев;

Донецкая область — 749 случаев;

Житомирская область — 1500 случаев;

Закарпатская область — 3622 случая;

Запорожская область — 605 случаев;

Ивано-Франковская область — 2857 случаев;

Кировоградская область — 669 случаев;

город Киев — 5872 случая;

Киевская область — 2895 случаев;

Львовская область — 6681 случай;

Луганская область — 90 случаев;

Николаевская область — 465 случаев;

Одесская область — 2052 случая;

Полтавская область — 327 случаев;

Ровенская область — 4380 случаев;

Сумская область — 328 случаев;

Тернопольская область — 2153 случая;

Харьковская область — 2521 случай;

Херсонская область — 201 случай;

Хмельницкая область — 865 случаев;

Черновицкая область — 5074 случая;

Черкасская область — 707 случаев;

Черниговская область — 585 случаев.

При этом данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Известно, что исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 9 июля в Центр поступило 1154 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 98 тысяч 510 сообщений о подозрении на коронавирус.

Как сообщалось, по состоянию на утро 8 июля, в Украине было 50 тысяч 414 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1306 летальных, 23 тысячи 119 пациентов выздоровели.